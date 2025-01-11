Åìµþ±Ø¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡É¥¹¥Ý¥Ã¥È6Áª¡ª¡¡·öÓä¤òÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹Åìµþ¤Î¸¼´Ø¤Î·ê¾ì
¤Ê¤ó¤»¿Í¤¬Â¿¤¤Åìµþ±Ø¡£¤É¤³¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤ä¤é¡£·öÁû¤òÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤»¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÎÁ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¾ì½ê¤ä¥È¥¤¥ì¡¢µÊ±ì»ö¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¾ðÊó¤Þ¤Ç¥®¥å¥Ã¤È¤ªÆÏ¤±¡ª
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¡Ú¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß¡Û
¤·¤Ð¤·»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ç´Å¤¤É÷Ì£¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤¡ØROKUMEI COFFEE CO.¡¡GRANSTA MARUNOUCHI¡Ù¡÷¥°¥é¥ó¥¹¥¿´Ý¤ÎÆâ
1974Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÆàÎÉ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¤Î´ØÅì°ì¹æÅ¹¡£ßäÀùµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¿¦¿Í¤¬Àù¤Ã¤¿Æ¦¤òÆàÎÉ¤«¤éÄ¾Á÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÔ¤¤¿¤Æ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¦¥¤¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¥·¥È¥í¥ó¡¡490±ß¡¢Åìµþ¥Ö¥ì¥ó¥É¡¡700±ß
¡ÖÅìµþ¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¶¦¤ËÉ÷Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ç¶ì¤ß¤¬¹µ¤¨¤á¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤«¤é¡¢»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¹²¤¿¤À¤·¤µ¤òËº¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìÇÕ¤À¡£
¡Î½»½ê¡Ï¥°¥é¥ó¥¹¥¿´Ý¤ÎÆâ²þ»¥³°¡¡ÃÏ²¼1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-6257-5225
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï7»þ¡Á22»þ¡¡¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï¡Á21»þ
¡ÎµÙÆü¡ÏÌµµÙ
¡Î¸òÄÌ¡Ï¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÃÏ²¼ËÌ¸ý¡¢´Ý¤ÎÆâÃÏ²¼ËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
µþÍÕÀþ¤«¤éÅìµþ±Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡ª·öÁû¤òÎ¥¤ì¤¿·ê¾ì¡ØRoyal Indian restaurant wine¡õbar¡¡KOHINOOR¡Ê¥³¥Ò¥Î¡¼¥ë¡Ë¡Ù¡÷¥°¥é¥ó¥¢¡¼¥¸¥å
Í³ÚÄ®´ó¤ê¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£15»þ¤«¤é¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤ß¤Ç¤âOK¡ª¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂç¤¤¤¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ÀÊ¤Ç¥é¥Ã¥·¡¼¤ä¥Á¥ã¥¤¤¬°û¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¥Ê¥ó¤ä¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤À¡£
¥Þ¥ó¥´¡¼¥é¥Ã¥·¡¼¡¡590±ß
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-11-1¡¡¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥×¥ì¥¤¥¹´Ý¤ÎÆâÃÏ²¼1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-6206-3320
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þ¡Á23»þ¡Ê22»þÈ¾LO¡Ë¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï¡Á22»þ¡Ê21»þÈ¾LO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï
¡Î¸òÄÌ¡ÏÈ¬½Å½§Æî¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
ÆüËÜ¿Í¤À¤â¤Î¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍî¤ÁÃå¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ªÃã¡ØJAPAN RAIL CAFE TOKYO¡Ù¡÷È¬½Å½§Ãæ±û¸ý
¿¼¾ø¤·¡¢Àõ¾ø¤·¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤È3¼ïÎà¤Î¤ªÃã¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Äê¿©¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¤¢¤ë¤·¡¢½¼ÅÅ¤â¤Ç¤¤ë¤·¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤â¤¤¤¤¡£²¿¤è¤êÈ¬½Å½§Ãæ±û¸ý¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¤âºÇÅ¬¡£¿·´´Àþ¤Ë¤â¤¹¤°¾è¤ê¹þ¤á¤ë¡£
¿¼¾ø¤·ÃãR¡¡600±ß
¡Î½»½ê¡ÏÈ¬½Å½§Ãæ±û¸ý³°
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-6269-9787
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï8»þ¡Á21»þ
¡ÎµÙÆü¡ÏÌµµÙ
¡Î¸òÄÌ¡ÏÈ¬½Å½§Ãæ±û¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
Âç´Ý¤ÎºÇ¾å³¬¤ÇÄ¯Ë¾È´·²¡ÚÅìµþ±Ø¿ï°ì¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ð¡¼¡Û
Êë¤ì¤Ê¤º¤à»þ´Ö¡¢Åìµþ±Ø¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¤Ò¤È¤êÀê¤á¡ª¡ØXEX TOKYO The BAR ¡õ CAFE¡Ù¡÷Âç´ÝÅìµþÅ¹
Åìµþ±Ø¤Î·öÁû¤«¤é¤Õ¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê°ìÇÕ¡£¤½¤¦»×¤¦¤Ê¤éÀä¹¥¤Î¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë¡£Âç´ÝÅìµþ¤ÎºÇ¾å³¬¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡ª¡×¡¢±£¤ì²È¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¤ÏÈ´·²¤ÎÄ¯Ë¾¡¢´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¡¢¹Äµï¤Þ¤Ç°ìË¾¤Ç¤¤ë¡£¹¤¤¶õ´Ö¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÂç¿Í¤Î¥Ð¡¼¤À¡£
¥â¥Ò¡¼¥È¡¡2200±ß¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼³Æ¼ï¡¡1600±ß¡Á
Ìë·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤Æ¤âºÇ¹â¡£20»þ¤«¤é¤Ï¥é¥¤¥Ö±éÁÕ¤â¤¢¤ê¡¢ÎÙÀÜ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¥«¥Á¥ê¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ìÔÂô¤ÊÅìµþ±Ø»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡£
¡Î½»½ê¡ÏÂç´ÝÅìµþÅ¹13³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-6266-0065
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þ¡Á23»þ¡Ê¥Õ¡¼¥É22»þLO¡¢¥É¥ê¥ó¥¯22»þÈ¾LO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡Ï»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¡Î¸òÄÌ¡ÏÈ¬½Å½§ËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
·ê¾ì¤Ï¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¾å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÚÍî¤ÁÃå¤±¤ë¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥³¥³¡ª¡Û
¿·´´Àþ¾è¼ÖÁ°¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÇã¤¤¡¢Áý¤¨¤¿²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¦¤í¤¦¤í¤¹¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¡£²þ»¥ÆâÃÏ²¼1³¬¡¢¶ä¤ÎÎëÉÕ¶á¤ä¹¾ì¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ï¾ï¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤É¤³¤Ê¤éºÂ¤ì¤ë¡©
¥ª¥¹¥¹¥á¤ÏÈ¬½Å½§Ãæ±û¸ý¤«¤é³°¤Ø½Ð¤Æ±¦¼ê¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç2³¬¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì½ê¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î³¬ÃÊ¤Ë¤â¥Ù¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿Àè¤Î¥°¥é¥ó¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤ÊÃÅ·¿¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ù¥ó¥Á¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò´°È÷¡£
¤½¤³¤Ç»Å»ö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤âÂ¿¤¯¸«¤¿¡£¼ÂºÝµÞ¤®ÂÐ±þ»þ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê½õ¤«¤Ã¤¿¡Ê¥Õ¥ê¡¼Wi-Fi¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡Ë¡£´¨É÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î·ê¾ìµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¹ÔÎóÉ¬»ê¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ÚÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¢¤Þ¤êÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¥È¥¤¥ì¡õµÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Û
1Æü100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÅìµþ±Ø¡£ÉßÃÏ¤â¹¤¯¡¢¥È¥¤¥ì¤â±Ø¹½Æâ¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë²¿¥ö½ê¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¥È¥¤¥ì¤ÏÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¡£
¤½¤³¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬ËÌ¸ýÄÌÏ©¤Î2³¬¡£¡ÖËÌÄ®¼ò¾ì¡×¤È¡ÖÅìµþ¥°¥ë¥á¥¾¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¡£¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥°¥ë¥á¥¾¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤â2¥ö½êÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¥°¥ë¥á¥¾¡¼¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼êÅÚ»º¹ØÆþ¤ä¾è¤ê´¹¤¨¤Î´Ö¤Î»þ´ÖÄÙ¤·Åª¤Ê¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËµÊ±ì¼¼¤â2¥ö½ê¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢¨Åìµþ±Ø³«¶È110¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïhttps://110th-tokyostation.com/¤Ë¤Æ
»£±Æ¡¿¾®ß·¾½»Ò¡ÊROKUMEI COFFEE CO.¡Ë¡¢À¾ºê¿ÊÌé¡ÊXEX TOKYO¡Ë¡¢¼èºà¡¿¾¾²¬Éçº´¹¾¡ÊROKUMEI COFFEE CO.¡Ë¡¢ÃÓÅÄ°ìÏº¡ÊXEX TOKYO¡Ë¡¢ÊÔ½¸Éô
¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö2024Ç¯1·î¹æ¡Ù¤Ï12·î13Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¢¨2025Ç¯1·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡ÖÅìµþ±Ø¤ÎÊÛÅö¡×¤â¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£