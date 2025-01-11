7ºÐ¤ÇÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§Ž¢ÄÕ²°½Å»°ÏºŽ£¤ÎÁÔÀä¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á
ÄÕ²°½Å»°Ïº¤æ¤«¤ê¤ÎÀõÁð¡£¼Ì¿¿¤ÏÀõÁðÏÉ¿À¼ÒÆÓ¤Î»Ô¡Ê¼Ì¿¿¡§ nikomani / PIXTA¡Ë
º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î¼ÂÉã¤È¼ÂÊì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ãø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢ºÜ¤Î¿·¤·¤¤µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
½Å»°Ïº¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤¬µ¤µ¤ì¤¿ÊèâòÌÃ
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤µ¤ì¤¿»ËÎÁ¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¡Ö´îÂ¿ÀîÛÉÍýÊèâòÌÃ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊèâòÌÃ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½Å»°Ïº¤ÈÆ±»þÂå¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¸òÎ®¤â¤¢¤Ã¤¿ÀÐÀî²íË¾¡Ê1754¡Á1830¡Ë¤Ç¤¹¡£ÉâÀ¤³¨»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤ÀÐÀîË¿®¤òÉã¤Ë»ý¤Ä²íË¾¤Ï¡¢³ØÌä¤ËÀº¿Ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¶¸²Î¤Ë¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢ÂçÅÄÆîÀ¦¤Î¤â¤È¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¶¸²Î¤òÎÌ»º¤·¡Ö´ØÅì¶¸²Î³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¡×¡ÖÅ·ÌÀ¶¸²Î»ÍÅ·²¦¤Î1¿Í¡×¤È¤Þ¤ÇÉ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Å»°Ïº¤È²íË¾¤ÏÃç¤¬¤è¤¯¡¢½Å»°Ïº¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿¶¸²Î¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤Ë¤Ï¡¢²íË¾¤¬ÊÔ¼Ô¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²íË¾¤Î²È¶È¤ÏÎ¹äÆ²°¡Ê¹¾¸Í¡¦¾®ÅÁÇÏÄ®¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²È¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ¼Â¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¡¢¹¾¸ÍÄÉÊü¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÂ¾¹ñ¤Ë10Í¾Ç¯¤âê¯µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²íË¾¡£½Å»°Ïº¤Ï¡¢´²À¯9Ç¯¡Ê1797¡Ë¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢²íË¾¤Ï¤Þ¤ÀÂ¾¹ñ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²íË¾¤Ï¡¢ÊèâòÌÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½Å»°Ïº¤Î»à¤ò¡Ö½½Î¤¡×³Ö¤¿¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈáÄË¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¸«¤¨¡¢²íË¾¤ÎÈá¤·¤ß¤È¾×·â¤Î¿¼¤µ¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÊèâòÌÃ¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡Ö´îÂ¿ÀîÛÉÍýËÜÀ«´Ý»³ÄÕ²°½Å»°Ïº¤È¾Î¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½Å»°Ïº¤ÎÀ«¤Ï¡Ö´Ý»³¡×¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£½Å»°Ïº¤ÎÉã¤Ï¡Ê´Ý»³¡Ë¡Ö½Å½õ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Êì¤Ï¡Ö¹À¥»á¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2¿Í¤Î´Ö¤Ë¡¢½Å»°Ïº¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö´²±ä»°Ç¯¹®¸áÀµ·î½é¼·Æü¡×¡Ê1750Ç¯1·î7Æü¡Ë¤Î¤³¤È¡£¡Ö¹¾¸ÍµÈ¸¶¤ÎÎ¤¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Å»°Ïº¤ÎÊì¤Î²¼¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖÄÅÍ¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊèâòÌÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¾¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Éã¤Î´Ý»³½Å½õ¤ÏÈøÄ¥¹ñ¡Ê¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©¡Ë½Ð¿È¤Ç¤·¤¿¡£
½Å½õ¤ÈÄÅÍ¿¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¤«¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÊèâòÌÃ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½Å½õ¤¬ÈøÄ¥¤«¤é¹¾¸Í¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÄÅÍ¿¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½Å»°Ïº¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÌ¾¤Ï¡ÖÛÉÍý¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Å»°Ïº¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÌ¾Î¤Ç¤¹¡£½Å»°Ïº¤Î¡Ö½Å¡×¤Î»ú¤Ï¡¢Éã¡¦½Å½õ¤Î¡Ö½Å¡×¤òÌã¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½Å»°Ïº¤Ë·»Äï¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Éã¡¦½Å½õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢²¿¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢Í·³Ô¤¬¤¢¤ëµÈ¸¶¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢µÈ¸¶¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉãÊì¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë½Å»°Ïº
µÈ¸¶¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½Å»°Ïº¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÈà¤ËÉÔ¹¬¤¬½±¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£½Å½õ¤ÈÄÅÍ¿¤¬¤Ê¤¼Î¥±ï¤·¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÅÍ¿¤ÏÍÄ¤¤½Å»°Ïº¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£½Å»°Ïº¤Ï¸å¤Ë¡¢Êì¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï7ºÐ¤Î»þ¤È²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¼ÂÊì¸²¾´¤ÎÈêÊ¸¡×¡Ë¡£
ÊèâòÌÃ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î½Å»°Ïº¤ÎÆ°¸þ¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÍÄ¤¯¤·¤Æ¡¢´îÂ¿Àî»á½êÍÜ¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´îÂ¿Àî»á¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¾¦²È¤ÎÄÕ²°¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¯Îð¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢½Å»°Ïº¤Î°Õ»×¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¾¯¤Îº¢¤Ë¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢ÉãÊì¤ÈÎ¥¤ì¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿½Å»°Ïº¡£À¸¤¤Î©¤Á¤ÏÉÔ¹¬¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢½Å»°Ïº¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢µººî¼Ô¡¦ÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê1749¡Á1823¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ÂÊì¸²¾´¤ÎÈêÊ¸¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Å»°Ïº¤È¤â¸òÎ®¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿ÂçÅÄÆîÀ¦¡£¼Ì¿¿¤ÏÂçÅÄÆîÀ¦¤Î¿åÈ¡Ê¼Ì¿¿¡§: mandegan / PIXTA¡Ë
ÆîÀ¦¤â¤Þ¤¿½Å»°Ïº¤È¤Ï¿¼¤¤Ãç¤Ë¤¢¤ê¡¢ÄÕ²°¤«¤éÊ£¿ô¤Î½ñÊª¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ÂÊì¸²¾´¤ÎÈêÊ¸¡×¤Î¡Ö¼ÂÊì¡×¤È¤Ï¡¢ÆîÀ¦¤ÎÊì¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Å»°Ïº¤ÎÊì¡¦ÄÅÍ¿¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
7ºÐ¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤âÊì¤òÊé¤Ã¤¿½Å»°Ïº
´²À¯4Ç¯¡Ê1792¡Ë10·î26Æü¤Ë¡¢ÄÅÍ¿¤ÏÉÂ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤òÊé¤¦½Å»°Ïº¤¬ÆîÀ¦¤Ë°ìÊ¸¤Î¼¹É®¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆîÀ¦¤ÏÈêÊ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½Å»°Ïº¤Î·ø¸Ç¤Ê°Õ»×¤Ï¡¢Êì¡¦ÄÅÍ¿¤Î¡Ö°ä¶µ¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7ºÐ¤Þ¤Ç¤·¤«°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½Å»°Ïº¤ÎÊì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½Å»°Ïº¤ÏÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êì¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö¶µ°é¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¡ÖÈêÊ¸¡×¤Ë¤â¡Ö¹À¥»á¤Ï½ñæè¹Ì½ñÆ²¤ÎÊì¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Êì¤Î¡Öëá¡×¡Ê¼ÂÌ¾¡Ë¤¬¡ÖÄÅÍ¿¡×¤Ç¡Ö¹¾¸Í¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢½Å»°Ïº¤òÀ¸¤ó¤Ç¤«¤é²È¤ò½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½Å»°Ïº¤Ï¡¢Êì¤ÎÊèâòÌÃ¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éã¤Î¤â¤Î¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤Î¤Û¤¦¤Ë¿´¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊèâòÌÃ¤Ë¡Ö¸å°ÜµïÌý³¹¡¢Çµ·ÞÉãÊìÊôÍÜ¡×¡Ê¸å¡¢µï¤òÌý³¹¤Ø°Ü¤¹¡¢Çµ¤ÁÉãÊì¤ò·Þ¤¨¤ÆÊôÍÜ¤¹¡Ë¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½Å»°Ïº¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÉãÊì¤òÆüËÜ¶¶ÄÌÌýÄ®¤Î¿·µï¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Å·ÌÀ3Ç¯¡Ê1783¡Ë¤Î¤³¤È¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½Å»°Ïº¤Ï¡¢Éã¤Î¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹§¹ÔÂ©»Ò¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö´îÂ¿ÀîÛÉÍýÊèâòÌÃ¡×¤È¡Ö¼ÂÊì¸²¾´¤ÎÈêÊ¸¡×¤Ï¡¢ÀõÁð¤ÎÀµË¡»û¡Ê½Å»°Ïº¤ÎÊîÄó»û¡Ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¿ÌºÒ¤äÀïºÒ¤ÎÈï³²¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¾¾ÌÚ´²¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ù¹ÖÃÌ¼Ò¡¢2002Ç¯¡Ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ·ú¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµË¡»û¤ÏÆüÏ¡½¡¤Î»û±¡¤Ç¤¹¡£Æ±»û¤äÊèâòÌÃ¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¼çÍ×»²¹Í°úÍÑÊ¸¸¥°ìÍ÷¡Ë
¡¦¾¾ÌÚ´²¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢2002¡Ë
¡¦ÎëÌÚ½Ó¹¬¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡¢2024¡Ë
¡ÊßÀÅÄ ¹À°ìÏº ¡§ Îò»Ë³Ø¼Ô¡¢ºî²È¡¢É¾ÏÀ²È¡Ë