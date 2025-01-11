¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¶¥¤ê¾¡¤ÁÇòÀ±Ã¥¼è¡ª¡¡¸ø¼°Àï9Ï¢¾¡Ã£À®¤Ç¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÌÔÄÉ
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤¬10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç15»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç7¾¡4Ê¬4ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö25¡×¤Î6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡£º£µ¨¤è¤ê¥Ì¥ê¡¦¥·¥ã¥Ò¥ó´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢12·î¤«¤é¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤ï¤º¤«1¾¡¤ÈÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë2°Ì¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡£ºòµ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬²¦¼Ô¤Ï¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á¤Ï¸ø¼°Àï8Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£
¡¡¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë°ìÀï¤Ï¡¢³«»ÏÄ¾¸å¤Î24ÉÃ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¼«¿Ø¿¼¤¯¤Ç¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤°¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬Á°Àþ¤«¤éÁÈ¿¥Åª¤Ë¥×¥ì¥¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥¨¥É¥â¥ó¡¦¥¿¥×¥½¥Ð¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ã¥Ò¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Æ¥é¤Ø¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤ï¤¿¤ë¡£²û¤ËÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë°ìÄ¾Àþ¡£ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î°ì·â¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë8Ê¬¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡£¥¿¥×¥½¥Ð¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤¬¥é¥¤¥óºÝ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢º¸Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬Âç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Áá¡¹¤Ë2ÅÀ¤ÎÀè¹Ô¤òµö¤·¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢12Ê¬¤ËÈ¿·â¤Î1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¿ØÆâ¤Çº®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò²ó¼ý¤·¤¿¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤¬¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¡£¥¡¼¥×¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¥ä¥ó¡¦¥³¥¦¥È¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë²£¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¡£°ìÅÙ¤ÏÁê¼ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç³°¤ÇÂÔ¤Ä¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¤Î¤â¤È¤Ø¡£º¸Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Ë·è¤áÀÚ¤ê¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤â¤¹¤°¤µ¤Þ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤òÆÍ¤Êü¤¹¡£19Ê¬¤Ë¥¿¥×¥½¥Ð¤¬¼«¿Ø¿¼¤¯¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¤Ø¤È·Ò¤°¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õ¶·¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤Ë»¶¤é¤¹¤È¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦³Ñ¤«¤é¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥·¥Ã¥¯¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÄÀ¤á¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï¸ß¤¤¤ËÊ£¿ô¤Î·èÄêµ¡¤ò»ÅÎ±¤á¤¤ì¤º¡£¤¹¤ë¤È¡¢75Ê¬¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ì¥á¥Á¥ã¤¬¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥Ó¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÆÍÇË¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢¥¿¥×¥½¥Ð¤Î¼ê¤¬´éÌÌ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤ÏÎ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤êÈ½Äê¤ÏPK¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£¥®¥é¥·¤¬¥¥Ã¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï3¡Ý2¤Ç½ªÎ»¡£¾¡Íø¤·¤¿¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬¸ø¼°Àï9Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼¡Àá¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¡2¡Ý3¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡1Ê¬¡¡¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Æ¥é¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
0¡Ý2¡¡8Ê¬¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
1¡Ý2¡¡12Ê¬¡¡¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
1¡Ý3¡¡19Ê¬¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
2¡Ý3¡¡79Ê¬¡¡¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¡ÊPK¡¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç15»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç7¾¡4Ê¬4ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö25¡×¤Î6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡£º£µ¨¤è¤ê¥Ì¥ê¡¦¥·¥ã¥Ò¥ó´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢12·î¤«¤é¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤ï¤º¤«1¾¡¤ÈÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë2°Ì¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡£ºòµ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬²¦¼Ô¤Ï¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á¤Ï¸ø¼°Àï8Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë8Ê¬¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡£¥¿¥×¥½¥Ð¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤¬¥é¥¤¥óºÝ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢º¸Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬Âç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Áá¡¹¤Ë2ÅÀ¤ÎÀè¹Ô¤òµö¤·¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢12Ê¬¤ËÈ¿·â¤Î1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¿ØÆâ¤Çº®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò²ó¼ý¤·¤¿¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤¬¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¡£¥¡¼¥×¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¥ä¥ó¡¦¥³¥¦¥È¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë²£¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¡£°ìÅÙ¤ÏÁê¼ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç³°¤ÇÂÔ¤Ä¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¤Î¤â¤È¤Ø¡£º¸Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Ë·è¤áÀÚ¤ê¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤â¤¹¤°¤µ¤Þ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤òÆÍ¤Êü¤¹¡£19Ê¬¤Ë¥¿¥×¥½¥Ð¤¬¼«¿Ø¿¼¤¯¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¤Ø¤È·Ò¤°¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õ¶·¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤Ë»¶¤é¤¹¤È¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦³Ñ¤«¤é¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥·¥Ã¥¯¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÄÀ¤á¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï¸ß¤¤¤ËÊ£¿ô¤Î·èÄêµ¡¤ò»ÅÎ±¤á¤¤ì¤º¡£¤¹¤ë¤È¡¢75Ê¬¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ì¥á¥Á¥ã¤¬¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥Ó¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÆÍÇË¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢¥¿¥×¥½¥Ð¤Î¼ê¤¬´éÌÌ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤ÏÎ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤êÈ½Äê¤ÏPK¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£¥®¥é¥·¤¬¥¥Ã¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï3¡Ý2¤Ç½ªÎ»¡£¾¡Íø¤·¤¿¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬¸ø¼°Àï9Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼¡Àá¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¡2¡Ý3¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡1Ê¬¡¡¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Æ¥é¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
0¡Ý2¡¡8Ê¬¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
1¡Ý2¡¡12Ê¬¡¡¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
1¡Ý3¡¡19Ê¬¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
2¡Ý3¡¡79Ê¬¡¡¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¡ÊPK¡¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë