º£¤äËÌÄ«Á¯¤ÎÎÎ°è¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¡ÖÊÆ¥É¥ëÃÏÂÓ¡×¤È¡Ö¿ÍÌ±¸µÃÏÂÓ¡×
Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÃÏ°è¶èÊ¬¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃæÉôÃÏÊý¡¢Ê¿¾í¤Î¤¢¤ëÊ¿°ÂÆ»¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥¢¥ó¥É¡Ë¤äÒù¶ÀÆ»¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥É¡Ë¤¬Â°¤¹¤ëËÌÉôÃÏÊý¡¢³ø»³¤Î¤¢¤ë·Ä¾°Æ»¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¥É¡Ë¤äÁ´ÍåÆ»¡Ê¥Á¥ç¥ë¥é¥É¡Ë¤¬Â°¤¹¤ëÆîÉôÃÏÊý¤Î3¤Ä¤À¡£
Ê¬ÃÇ¤«¤é80Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°èÌ¾¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥½¥¦¥ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÃæÉôÃÏÊý¤ËÂ°¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñËÌÉô¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÃÏ°è¶èÊ¬¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¬ÃÇ¸å¤ËËÌÄ«Á¯¤ÇÄ¹¤é¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ºÇ¶áÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï·ÐºÑ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£ÊÆÀ¯ÉÜ·Ï¤Î¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡ÊRFA¡Ë¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤òÂç¤¤¯3¤Ä¤ÎÃÏ°è¡½¡½Á°ÃÏÂÓ¡¢ÆâÎ¦ÃÏÂÓ¡¢»³´ÖÃÏÂÓ¤ËÊ¬¤±¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÁ°ÃÏÂÓ¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ï°ðºî¤¬²ÄÇ½¤Ç³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÌ°Þ41ÅÙ¤ÎÒù¶ÀËÌÆ»¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥Ö¥¯¥È¡ËµÈ½£¡Ê¥¥ë¥Á¥å¡Ë¤è¤êÆî¤ÎÃÏ°è¤ò»Ø¤·¡¢Ê¿¾í¤äÒù¶½¡Ê¥Ï¥à¥ó¡Ë¡¢¸µ»³¡Ê¥¦¥©¥ó¥µ¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂçÅÔ²ñ¤ò´Þ¤à¡£
¼¡¤Ï¡ÖÆâÎ¦ÃÏÂÓ¡×¤À¡£°ðºî¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¡¢³«¾ë¡Ê¥±¥½¥ó¡Ë¤äº»Î¤±¡¡Ê¥µ¥ê¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢½çÀî¡Ê¥¹¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃæµ¬ÌÏÅÔ»Ô¤ò´Þ¤à¡£
ºÇ¸å¤Ï³¤È´¤¬¹â¤¯¤Æ°ðºî¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¡¢¡Ö»³´ÖÃÏÂÓ¡×¤À¡£¼ç¤Ë»ü¹¾Æ»¡Ê¥Á¥ã¥¬¥ó¥É¡Ë¤äÎ¾¹¾Æ»¡Ê¥ê¥ã¥ó¥¬¥ó¥É¡Ë¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤³¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·Ã»³¡Ê¥Ø¥µ¥ó¡Ë¡¢¹¾³¦¡Ê¥«¥ó¥²¡Ë¤Ê¤É¤À¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ÆÃÈÎ®¤¬Î®¤ì¡¢°ðºî¤Î²ÄÇ½¤ÊËÌÅìÉô¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¡¢À¶ÄÅ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Ï»ÄÃ¡Ê¥ê¥å¥¯¥Á¥ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï°ðºî¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÊÕ¶¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
Ï»ÄÃ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¶èÊ¬¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Î¾¹¾Æ»¤Î¾ðÊó¶Ú¤ÎÀâÌÀ¤À¡£
¡Ö¥³¥í¥ÊÁ°¤Þ¤Ç¡¢¿Í¤Ó¤È¤ÏÃÏÍýÅªÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁ°ÃÏÂÓ¤ÈÆâÎ¦ÃÏÂÓ¡¢»³´ÖÃÏÂÓ¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
ÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¤·¤¤ÃÏ°è¶èÊ¬¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ëÃÏÂÓ¡×¤È¡Ö¿ÍÌ±¸µÃÏÂÓ¡×¤À¡£ÄÌÍÑ¤¹¤ë³°²ß¤¬ÊÆ¥É¥ë¤«¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ¤«¤ÇÃÏ°è¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ê¿¾í¤äÒù¶½¤è¤êÆî¤Ï¥É¥ëÃÏÂÓ¡¢ËÌ¤Ï¿ÍÌ±¸µÃÏÂÓ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¸µ¡¹¡¢·³¿Í¤Î´Ö¤ÇºòÇ¯¡¢Î®¹Ô¤·»Ï¤á¤¿É½¸½¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏÌ±´Ö¿Í¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÄÌ²ß¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥É¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬³Ê¾å¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢°Ç¥ì¡¼¥È¤ÎÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥ëÃÏÂÓ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ï¥ì¡¼¥È¤ËÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¿ÍÌ±¸µÃÏÂÓ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ï¤µ¤Û¤É¥ì¡¼¥È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¶ËÃ¼¤ÊÄÌ²ß°Â¤ÇÊª²Á¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌÄ«Á¯¤À¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤¦¤Á¤Ë¥«¥Í¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤»¡×º®Íð¿¼¤Þ¤ëËÌÄ«Á¯·ÐºÑ¡Ë
Î¾¹¾Æ»ºß½»¤ÎÊÌ¤ÎÃÎ¼±¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥ë¤È¿ÍÌ±¸µ¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃÏ°è¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£³¬ÁØ¤ò¡Ö¥É¥ë³¬ÁØ¡×¡Ö¿ÍÌ±¸µ³¬ÁØ¡×¤ËÊ¬¤±¤ë¸À¤¤Êý¤âÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¼Ô¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤ÇÉÙ¤òÃßÀÑ¤·¤¿´´Éô¤ò»Ø¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï¾¦Çä¤Ç¿ÍÌ±¸µ¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤À¥È¥ó¥¸¥å¡Ê¶â¼ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥ê¥Ã¥Á¡Ë¤ò»Ø¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬¤±Êý¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ï¤¬¹ñ¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë¤Î¹â°ÌÁØ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ê¿¾í¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥ï¥¤¥í¤È¤·¤Æ¥É¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥ë¤ÏÊ¿¾í¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¿¾í¤òÃæ¿´¤Ë¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¼ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÃÎ¼±¿Í¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥ó¥¸¥å¤Ïµ¬À©¤Î¸·¤·¤¤Ê¿¾í¤è¤ê¤â¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤ËÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤ÎÇäÇã¤ÇÉÙ¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¥É¥ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¿ÍÌ±¸µ¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥É¥ëÃÏÂÓ¡¢¿ÍÌ±¸µÃÏÂÓ¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ÎÃÎ¼±¿Í¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÒù¶½¤è¤êÆî¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÊ¿¾í¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤òÇäÇã¤¹¤ë¾¦Çä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥ë¤ò¤è¤¯»È¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Òù¶½¤è¤êËÌ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤òÇäÇã¤¹¤ë¾¦Çä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÌ±¸µ¤ò¤è¤¯»È¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¤¥í¤È³°²ß¡¢·³¤ÈÃÏ°è¶èÊ¬¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ÎÃÎ¼±¿Í¤Ï¡¢¡Ö·³´´Éô¤Ï¥ï¥¤¥í¤ò³°²ß¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Òù¶½¤è¤êÆî¤Î½Ð¿È¤ÎÊ¼»Î¤Ï¥É¥ë¤Ç¡¢ËÌ¤Î½Ð¿È¤ÎÊ¼»Î¤Ï¿ÍÌ±¸µ¤Ç¥ï¥¤¥í¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³°²ß¤ÎÎÏ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶èÊÌ¤ä°ÕÌ£¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ»³´ÖÃÏÂÓ¤Î¿Í¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡ÖÅÄ¼Ë¼Ô¡×¡¢Á°ÃÏÂÓ¤Ï¡Ö¤º¤ë¸¤¤¡×¡¢ÆâÎ¦ÃÏÂÓ¤Ï¡Ö·øÊª¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ëÃÏÂÓ¤Î¿Í¤Ï¡ÖÐþËý¤À¡×¡¢¿ÍÌ±¸µÃÏÂÓ¤Î¿Í¤Ï¡ÖÅÄ¼Ë¼Ô¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿ÍÌ±¸µ¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤Æ¡¢¾¯³Û·èºÑ¤Ë¤âÊØÍø¤Ê³°²ß¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢Åö¶É¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Î³°²ß»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¡¢¥È¥ó¥Ç¥³¡Ê°ÇÎ¾ÂØ¾¦¡Ë¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¬¡¢°ÜÆ°À©¸Â¤Î¶¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤¬³«¤±¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¥É¥ëÃÏÂÓ¡¢¿ÍÌ±¸µÃÏÂÓ¤òÊ¬¤±¤ë·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥ó¥Ç¥³¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÈò¤±¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª¤æ¤ë¤¤ÃÏÊý¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢ÄêÃå¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥ë¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÃÏÊý¤È¿ÍÌ±¸µ¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÃÏÊý¤¬¸ÇÄê²½¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÃÏÂÓ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÌÄ«Á¯¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë³°²ß¤Î»ÈÍÑ¤Ï²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£Åö¶É¤Ï³°²ß¤ò¡¢¶¨Æ±ÄÌ²ß¼è°ú½ê¤ÇËÌÄ«Á¯¥¦¥©¥ó¤ËÎ¾ÂØ¤¹¤ë¤«¡¢IC¥Á¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤«¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ñ¤ÎÄê¤á¤¿¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¼ÂÀª¥ì¡¼¥È¤È2ÇÜ¶á¤¯º¹¤¬³«¤¡¢Ã¯¤â»È¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£ËÌÄ«Á¯¥¦¥©¥ó¤Î²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç3Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ë¤â¤Þ¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³°²ß»ÈÍÑ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤À¤¬¡¢¥É¥ëÃÏÂÓ¡¢¿ÍÌ±¸½ÃÏÂÓ¤Î½Ð¸½¤ò¸«¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤ËÉÔ¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¸«¤¨¤¶¤ë¼ê¡×¤¬¤½¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£