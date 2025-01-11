WS¤Ç¥Ù¥Ã¥ÄË¸³²¤Î¥ä·³¥Õ¥¡¥ó¡¢Á´µå¾ì¤ÇÌµ´ü¸Â¤ÎÄÉÊü½èÊ¬¡¡MLB¡ÖÂç¤¤¯°ïÃ¦¡×¡¢ÊÆÊóÆ»
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Î½é²ó¤Ë¼éÈ÷Ë¸³²
¡¡ºòÇ¯10·î29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Î¼éÈ÷¤òË¸³²¤·¤¿2¿Í¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Á´µå¾ì¤ÇÌµ´ü¸Â¤ÎÄÉÊü½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡·ï¤ÎÈÚ¹Ô¤Ï½é²ó¤Ëµ¯¤¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥È¡¼¥ì¥¹¤¬±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢±¦Íã¼ê¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¼éÈ÷¤ò¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó2¿Í¤¬Ë¸³²¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¶ò¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£Åö³º¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó2¿Í¤Ï·ÙÈ÷°÷¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ìÂ¨Âà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖËÍ¤âÌµ»ö¤À¤·¡¢Èà¤âÌµ»ö¡£Á´¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤ÆÊÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö²¿¤«¤ò¸À¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¤ªÁ°¤é¤¯¤½¤Ã¤¿¤ì¤¬¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤È¡ÈËÜ²»¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íâ30Æü¡ÊÆ±31Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÏºòÌë¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò°ìÀÚÍÆÇ§¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÎ©¾ì¤Ç¤âº£Ìë¤Î»î¹ç¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆþ¾ì¶Ø»ß¤òÄÌÃ£¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎMLBµåÃÄ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÂ³Êó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Æþ¼ê¤·¤¿MLBµ¡¹½¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÍ¿¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆµöÍÆ¤Ç¤¤ë¹ÔÆ°¤òÂç¤¤¯°ïÃ¦¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤ò¸µ¤Ë¡¢MLB¤ÏÁ´µå¾ì¡¢Á´¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾»ÜÀß¤ÎÌµ´ü¸ÂÆþ¾ì¶Ø»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë