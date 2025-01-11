¹äÎÏºÌ²ê¡¡¹¥¤¤Ê¿Í¤òÍî¤È¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¡¡Ö»ä¤Ï´ðËÜ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¡Ê32¡Ë¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤òÍî¤È¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤òÍî¤È¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö»ä¤Ï´ðËÜ¡¢½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¡£ÁÇÄ¾¡×¤È¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸À¤¦?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤«¤âÊ¿µ¤¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤éÂçÂÎ¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë?¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£