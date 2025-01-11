AI¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌäÂê¡ÄIoTNEWSÂåÉ½¡¦¾®Àô¹Ì¥Ë¤¬2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤òÍ½ÁÛ¡ª
ºûÀîÍ§Î¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDIGITAL VORN Future Pix¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÊüÁ÷ https://news.audee.jp/news/vsmwhu2bpZ.html¤Ë°ú¤Â³¤¡¢IoTNEWSÂåÉ½¤Î¾®Àô¹Ì¥Ë¡Ê¤³¤¤¤º¤ß¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçºåÂç³Ø¤Ç¥Ë¥å¡¼¥í¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¢¡¼¥ó¥¹¥È¡õ¥ä¥ó¥°¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2005Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡2025Ç¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥óÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¤Þ¤º2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯¤ËÂ³¤¡ÈAI¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÇ¯¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢AI¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿»Æ©ÅÙ¤Ç¸À¤¨¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤¬¡ÊAI¤¬°ìÈÌÅª¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¡ËÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡È¼«Æ°±¿Å¾¡É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¡Ê¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¡Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡ØWaymo¡Ê¥¦¥§¥¤¥â¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Google·ÏÎó¤Î²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤Ê¤É¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¼«Æ°±¿Å¾¤Ï¡È0¡Á5¡É¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ï¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖWaymo¡×¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¥ì¥Ù¥ë4¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¤Ï¡È±¿Å¾ÁõÃÖ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¡É¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¤¤ë¼Ö¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê±¿Å¾ÁõÃÖ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ë²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¿Í´Ö¤¬¼«ÎÏ¤ÇÉüµì¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼êÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Æ¥¹¥é¡ÊTesla¡Ë¡×¤¬¥ì¥Ù¥ë5¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¤Î³«È¯¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÁ´ÊÆ¤Ç¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤Î¤Ê¤¤¼Ö¤Ï¤Þ¤ÀÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØTesla¡Ù¤Ï¤½¤³¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥·¡¼¥È¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤â¡£¼Ö¤ò¸«¤¿ºûÀî¤â¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢¤³¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¼Ö¤òÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó450Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¡Ø¡Ê½êÍ¼Ô¤¬¼Ö¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ï¾¡¼ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¶ÈÌ³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»þÂå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø¿Í´Ö¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È»ñËÜ²È¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ²Ô¤°¡É¤Î¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÃÂÀ¸!?
Â³¤¤¤Æ¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌäÂê¡É¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖAI¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤ÞÈ¯ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¿¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡È¥Þ¥¤¥¯¥í¸¶»ÒÏ§¡É¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¾®·¿¤Î¸¶»ÒÏ§¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¸¶È¯¤È¤Ï°ã¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ÇÈ¯ÅÅ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¸¶»ÒÏ§¤ò»È¤Ã¤¿È¯ÅÅ»ÜÀß¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á°¤ÇÈ¯ÅÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯ÅÅ¤ÎÊý¼°¤ÎÍýÏÀ¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÁ©¤È¤·¤Æ¤ÏÆ»È¾¤Ð¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤Ë°ÂÁ´¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸½Âå¤Ï¡ÈÅÅµ¤¡É¤¬¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤³¤ì¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉáµÚ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï°ÂÁ´À¤Î³ÎÇ§¤ä±¿ÍÑ¤Î¼ÂÀÓ¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡Öµ»½Ñ¤ÎÏÀÍý¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥â¥Î¤â¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¤Ì¤Íè¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥É¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë!?
¤³¤³¤Ç¡¢ºûÀî¤¬¡Ö»ä¼«¿È¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡È»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë³Êº¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖChatGPT¤Ê¤É¡Ê¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡È»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È¡Ê¼Ò²ñ¤«¤é¡ËÃ¦Íî¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤¬°ìÄê¿ô½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ï¡È²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¾¡¼ê¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡É¤¬¥¦¥±¤Þ¤¹¡×¤È¾®Àô¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ë¡È»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¡É¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢¡ÈÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤ËAI¤¬¤¤¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢AI¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÀ¸¤¸¤ë¾ðÊó³Êº¹¡Ë¡É¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£
¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¿Íºà¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤ÎÎ°è¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¡ÖÂçÈ¾¤Î¤³¤È¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿Í´Ö¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡È¿Í´Ö¤Ï²¿¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Êº¬ËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£Ç¯ºÇ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î½ÐÍè»ö¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤ÏºÆ¤Ó¡È¼«Æ°±¿Å¾¡É¤òµó¤²¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥é¤¬¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÇ§²Ä¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ç¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¡ËÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯Ãæ¤ËÇ§²Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAIST Solutions¤ÎVice CTO¡¦ÏÂÀô·ûÌÀ¡Ê¤¤¤º¤ß¡¦¤Î¤ê¤¢¤¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£DX¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÆüËÜ´ë¶È¤Î¼Â¾ð¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÏÃ¤¬Ä°¤±¤ë¤«¤â!?
----------------------------------------------------
1·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¾®Àô¹Ì¥Ë¤µ¤ó¡¢ºûÀîÍ§Î¤
¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçºåÂç³Ø¤Ç¥Ë¥å¡¼¥í¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¢¡¼¥ó¥¹¥È¡õ¥ä¥ó¥°¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2005Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡2025Ç¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥óÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¤Þ¤º2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯¤ËÂ³¤¡ÈAI¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÇ¯¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢AI¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿»Æ©ÅÙ¤Ç¸À¤¨¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤¬¡ÊAI¤¬°ìÈÌÅª¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¡ËÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡È¼«Æ°±¿Å¾¡É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¡Ê¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¡Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡ØWaymo¡Ê¥¦¥§¥¤¥â¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Google·ÏÎó¤Î²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤Ê¤É¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¼«Æ°±¿Å¾¤Ï¡È0¡Á5¡É¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ï¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖWaymo¡×¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¥ì¥Ù¥ë4¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¤Ï¡È±¿Å¾ÁõÃÖ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¡É¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¤¤ë¼Ö¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê±¿Å¾ÁõÃÖ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ë²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¿Í´Ö¤¬¼«ÎÏ¤ÇÉüµì¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼êÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Æ¥¹¥é¡ÊTesla¡Ë¡×¤¬¥ì¥Ù¥ë5¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¤Î³«È¯¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÁ´ÊÆ¤Ç¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤Î¤Ê¤¤¼Ö¤Ï¤Þ¤ÀÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØTesla¡Ù¤Ï¤½¤³¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥·¡¼¥È¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤â¡£¼Ö¤ò¸«¤¿ºûÀî¤â¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢¤³¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¼Ö¤òÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó450Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¡Ø¡Ê½êÍ¼Ô¤¬¼Ö¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ï¾¡¼ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¶ÈÌ³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»þÂå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø¿Í´Ö¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È»ñËÜ²È¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ²Ô¤°¡É¤Î¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÃÂÀ¸!?
Â³¤¤¤Æ¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌäÂê¡É¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖAI¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤ÞÈ¯ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¿¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡È¥Þ¥¤¥¯¥í¸¶»ÒÏ§¡É¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¾®·¿¤Î¸¶»ÒÏ§¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¸¶È¯¤È¤Ï°ã¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ÇÈ¯ÅÅ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¸¶»ÒÏ§¤ò»È¤Ã¤¿È¯ÅÅ»ÜÀß¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á°¤ÇÈ¯ÅÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯ÅÅ¤ÎÊý¼°¤ÎÍýÏÀ¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÁ©¤È¤·¤Æ¤ÏÆ»È¾¤Ð¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤Ë°ÂÁ´¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸½Âå¤Ï¡ÈÅÅµ¤¡É¤¬¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤³¤ì¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉáµÚ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï°ÂÁ´À¤Î³ÎÇ§¤ä±¿ÍÑ¤Î¼ÂÀÓ¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡Öµ»½Ñ¤ÎÏÀÍý¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥â¥Î¤â¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¤Ì¤Íè¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥É¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë!?
¤³¤³¤Ç¡¢ºûÀî¤¬¡Ö»ä¼«¿È¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡È»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë³Êº¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖChatGPT¤Ê¤É¡Ê¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡È»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È¡Ê¼Ò²ñ¤«¤é¡ËÃ¦Íî¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤¬°ìÄê¿ô½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ï¡È²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¾¡¼ê¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡É¤¬¥¦¥±¤Þ¤¹¡×¤È¾®Àô¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ë¡È»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¡É¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢¡ÈÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤ËAI¤¬¤¤¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢AI¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÀ¸¤¸¤ë¾ðÊó³Êº¹¡Ë¡É¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£
¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¿Íºà¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤ÎÎ°è¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¡ÖÂçÈ¾¤Î¤³¤È¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿Í´Ö¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡È¿Í´Ö¤Ï²¿¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Êº¬ËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£Ç¯ºÇ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î½ÐÍè»ö¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤ÏºÆ¤Ó¡È¼«Æ°±¿Å¾¡É¤òµó¤²¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥é¤¬¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÇ§²Ä¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ç¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¡ËÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯Ãæ¤ËÇ§²Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAIST Solutions¤ÎVice CTO¡¦ÏÂÀô·ûÌÀ¡Ê¤¤¤º¤ß¡¦¤Î¤ê¤¢¤¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£DX¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÆüËÜ´ë¶È¤Î¼Â¾ð¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÏÃ¤¬Ä°¤±¤ë¤«¤â!?
----------------------------------------------------
1·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/