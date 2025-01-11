º£Æü11Æü¤âÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÂçÀã¤ËÃí°Õ¡¡¥Ô¡¼¥¯¤Î²á¤®¤¿½ê¤â¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
º£Æü11Æü(ÅÚ)¤âÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àã¤Î¹ß¤ëÈÏ°Ï¤Ï½ù¡¹¤Ë¶¹¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂçÀã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àã¤¬»ß¤ó¤Ç¤â¡¢¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯²á¤®¤ë¤âÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª
º£Æü11Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀã¤ò¹ß¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¾å¶õ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤Ø½ù¡¹¤ËÈ´¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Í¼Êý¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àã¤¬»ß¤à½ê¤â½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü12Æü(Æü)¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡¢Í½ÁÛ24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢»³·Á¸©¤äÊ¡Åç¸©¡¢¿·³ã¸©¤Î»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¹ßÀãÎÌ¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Àã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂçÀã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Î´í¸±ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£Àã²¼¤í¤·¤ä½üÀãºî¶È¤Ê¤É¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ï©ÌÌ¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌÅà·ë¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3Ï¢µÙ¤Î½éÆü¤Ç¼Ö¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÉáÃÊÀãÆ»¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿µ½Å¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àã²¼¤í¤·¤ÎÃí°ÕÅÀ
²°º¬¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Ï¡¢ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢Áá¤á¤Ë½üÀãºî¶È¤ò¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ËÀã²¼¤í¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
(1)Àã²¼¤í¤·¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢Àã¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢É¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿·Àã¤ä¡¢À²¤ì¤¿ÃÈ¤«¤¤Æü¤Î¸á¸å¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë²°º¬¤ÎÀã¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àã¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Ä¤é¤é¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(2)¤Ï¤·¤´¤ò»È¤Ã¤Æ²°º¬¤Ë¾å¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥í¡¼¥×¤Ê¤É¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ï¤·¤´¤«¤é²°º¬¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢Å¾Íî¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ìÃÊ¤ÈÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
(3)Àã²¼¤í¤·¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·úÊª¤Î¼þ¤ê¤ËÀã¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ëü¤¬°ì¡¢²°º¬¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Àã¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÌÅÝ¤Ç¤â¡¢É¬¤ºÌ¿¹Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤·¤¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤âËº¤ì¤º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢ºî¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£