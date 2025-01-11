ºæÀµ¾Ï¤ÈÇú¾Ð¿·Ç¯²ñ¡ªÆóµÜÏÂÌé¤âÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÄ©Àï ¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î·Ý¤òÈäÏª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÌÀÆü1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë7»þ58Ê¬ÊüÁ÷ ¥Ë¥Î¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¼«¤é¡ÈÍ·¤Ó¡É¤Î¥×¥é¥ó¤ò·è¤á¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤à¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¤È¤¢¤½¤Ü¡×Âè5ÃÆ¤Ë¡¢ºæÀµ¾Ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÆóµÜÏÂÌé¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢µÈÂ¼¿ò¡¢Ä«ÆüÆà±û¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¢µÜ²¼ÁðÆå¤È°ì½ï¤ËÂç¿·Ç¯²ñ¤ÇÂçÁû¤®¡ª¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¡¢¤´Ë«Èþ¤ò¤«¤±¤Æ°ìÌë¸Â¤ê¤Î·Ý¤òÈäÏª¡£¡ÈMr.¤«¤¯¤··Ý¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ºæ¤â¿À¶ÈÈäÏª¤Ç²ñ¾ì¤ò¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤Ë¡ª
¢¡ºæÀµ¾Ï¤ÈÇú¾Ð¿·Ç¯²ñ¡ªÄ¶¹ë²Ú¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ïºæ¤Î»äÊª
¸æÇ¯78ºÐ¡¢ºòÇ¯¤âÆóµÜ¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤Éº£¤Ê¤ªÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë·ÝÇ½³¦¤Î½ÅÄÃ¡¦ºæ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢µÈÂ¼¤â¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÄ¶Âç¸æ½ê¡¦ºæ¤Î¡Ö¿·Ç¯²ñ¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢Âç¿·Ç¯²ñ¤ò³«ºÅ¡ª¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬4¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿·Ý¤òÈäÏª¡£ºæ¤¬¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê·Ý¤òÈäÏª¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ïºæ¤¬¼«¤é¤´Ë«Èþ¤òÂ£Äè¡£
¤½¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Èºæ¤¬»ý»²¤·¤¿»äÊª¡ª¸½ºß¡¢½ª³è¤Î°ì´Ä¤ÇÊª¤ò½èÊ¬Ãæ¤À¤È¤¤¤¦ºæ¤¬¡¢¼«Âð¤«¤é¥Ö¥ê¥¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Ù¥Í¥Á¥¢¥ó¥°¥é¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃÃí¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤Éµ®½Å¤ÊÉÊ¡¹¤ò»ý»²¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÁ´Éô¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È°ìÆ±Âç¶½Ê³¤À¤¬¡¢47Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¿·½Õ¤«¤¯¤··ÝÂç²ñ¡×¤Çµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿ºæ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è»ä¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡ØMr.¤«¤¯¤··Ý¡Ù¤À¤«¤é¡×¤È¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤òÌóÂ«¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ïºæ¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¡¢¤´Ë«Èþ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
1ÁÈÌÜ¤Ï¡¢ÆóµÜ¡¦¿ØÆâ¡¦Ä«Æü¡¦Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤Î4¿Í¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¡£¥¥é¥¥é¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¥ß¥é¥¯¥ëŽ¥¥«¥º¥Ê¥ê¡É¤³¤ÈÆóµÜ¤¬¡¢ÀÚÃÇ¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¿ØÆâ¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¥´¡¼¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÊ¡ÅÄ¤¬Ãè¤ËÉâ¤¯¡©´ÓÄÌ¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥Ë¥Î¤Î¿ÈÂÎ¤òÄ«Æü¤¬´ÓÄÌ¡©¼¡¡¹¤ÈÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤Ë¤ï¤«¤»¤ë¡ª²Ì¤¿¤·¤Æºæ¤ÎºÎÅÀ¤Ï¤¤¤«¤Ë!?
2ÁÈÌÜ¤Ï¡¢µÜ²¼·ó»ËÂë¡ÊµÜ²¼ÁðÆå¡Ë¡¦¤«¤Ê¤Ç¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ»¨µ»¡Ö¥à¥Á·Ý¡×¡£½¬ÆÀ¤Ë2Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆñµ»¡¦¥à¥Á·Ý¡£Ä¹¤¤¥à¥Á¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÜ²¼¤Ï¡¢¥à¥Á¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½àÈ÷¤â°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÆÃÓ¤Ë¥à¥Á¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¬¡¢»×ÏÇ¤¬³°¤ì¤ÆÂç¹²¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ý£¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤Ç¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¸°¤ÎÆþ¤Ã¤¿É÷Á¥¤ò¥à¥Á¤Ç³ä¤í¤¦¤È¤¹¤ëµÜ²¼¤¬Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡ª
3ÁÈÌÜ¤Ï¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦¤è¤·¤³¡Ê¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ë¡¦ÁðÆå¹Ò´ð¡ÊµÜ²¼ÁðÆå¡Ë¡¦¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡×¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢Èô¤ó¤À¤êÄ·¤Í¤¿¤êÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÇú¾Ð¤Î·Ý¤òÈäÏª¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò³ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç·Ý¤ËÅ°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë5¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿³ºº¤¹¤ëºæ¤â¡Ö¥¹¥´¤¤ÅØÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¡ª
Âç¥È¥ê¤Ï¡¢µÆÃÓ¡¦¤Þ¤Ò¤ë¡Ê¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹°ú¤¡×¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹°ú¤¤È¤¤¤¨¤Ðºæ¤Î½½È¬ÈÖ¡£¡Ö¤è¤¯»ä¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ê¡×¤Èºæ¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ëÃæ¡¢µÆÃÓ¤È¤Þ¤Ò¤ë¤Ï2¿ÍÆ±»þ¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò°ú¤¯Âçµ»¤ËÄ©Àï¡£¸«¼é¤ëºæ¤â¡Ö2¿Í¤Ç°ú¤¯¤Î¤Ï1¿Í¤è¤êÆñ¤·¤¤¤è¡×¤È¤½¤ÎÆñÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÇ§¤á¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î·Ý¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡ÈMr.¤«¤¯¤··Ý¡É¤ÎÆ®»Ö¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿!? ºæ¤â½ÏÎý¤ÎÄ¶Âçµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ²ñ¾ì¤ÏÂçÇ®¶¸¤Ë¡ª
¢¡½Ð±é¼Ô¢¡
¡ÚMC¡Û
ÆóµÜÏÂÌé
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Û
µÆÃÓÉ÷Ëá /¡¡¿ØÆâÃÒÂ§¡¦µÈÂ¼¿ò
Ä«ÆüÆà±û¡¦¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó
¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦µÜ²¼ÁðÆå
¡ÚSP¥²¥¹¥È¡Û
»ÔÀî¼ÂÆü»Ò / ºæÀµ¾Ï / ¾¾ºäÅíÍû¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç
¢¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¢¡
https://x.com/ninosan_ntv
¢¡ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¢¡
https://www.instagram.com/ninosan_ntv/