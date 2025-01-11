Æ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¡·ÝÇ½³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ5Ç¯¡Ä¸½ºß¤Î»Å»ö¤òÌÀ¤«¤¹¡Öº£¤Ï²ñ¼Ò¤ò3¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÉ×¤È¶¦ËÅ¤·ÃÎ¿ÍÃËÀ¤«¤é¸½¶â35Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶²³å¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤«¤éµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡£¸½ºß¤Î»Å»ö¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£¤Ï²ñ¼Ò¤ò3¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È3¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1¤Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤«¹¹ð¤Î¤ª»Å»ö¤Î²ñ¼Ò¡£¸å¤Ï¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤È¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î²½¾Ñ¿å¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£