ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¡¢Æ±¶É¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ö½Ð±éÅöÌÌ¸«¹ç¤ï¤»¡×ÊóÆ»¡Ä¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡×¡¡
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ¡£¶âÍË¡¦¸á¸å£±£±»þÈ¾¡Ë¤Ï£±£°Æü¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì£¹Æü¤Ë¼Õºá¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæµïÀµ¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¶É¤¬½Ð±é¤òÅöÌÌ¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¹ÉÇ·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤¬½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á½Ð±é¤òÅöÌÌ¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤¬£¹Æü¤Ë¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¸å¤Ë½é¤á¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤¿¤³¤È¤ò»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¡¢¼Õºá¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢Æ±¶É¤¬Ãæµï¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö£±·î£¹Æü¤ËÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¤´½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¤·¤¿¡£