Áªµó¤ÎÇÔËÌ¤ò¡Ö¼ã¼Ô¡×¡Ö¥Ð¥«¡×¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¡Ö·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×

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¢¨1 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/363728
¢¨2 https://x.com/francescodamil6/status/1860656100816941367
¢¨3 ¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤Î»×ÁÛ¤È±¿Æ°¡×¡Ê¡Ø¸½ÂåÀ¯¼£¤Î»×ÁÛ¤È¹ÔÆ°¡¦¾å´¬¡ÙÌ¤Íè¼Ò½ê¼ý¡Ë
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