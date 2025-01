◆モデルプレス読者が選ぶ「注目の新成人(20歳)」

【モデルプレス=2025/01/11】女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、1月13日(月・祝)成人の日に向けて、「あなたが思う注目の新成人は?」というテーマで読者アンケートを実施。読者アンケートで回答数が多く、熱い応援コメントが寄せられた20人をピックアップして紹介する。【モデルプレス国民的推しランキング】2024年度に20歳になり成人式を迎える2004年4月2日〜2005年4月1日生まれが対象。

◆俳優陣から3人ピックアップ・芦田愛菜・鈴木福・本島純政

◆少年忍者・川崎星輝&Lil かんさい當間琉巧&AmBitious真弓孟之

◆超特急ハル・原因は自分にある。杢代和人・BUDDiiS高尾楓弥

◆乃木坂46筒井あやめ&井上和

◆櫻坂46山下瞳月&村山美羽

◆日向坂46上村ひなの&小西夏菜実

◆=LOVE齋藤樹愛羅

◆NiziUニナ&ミイヒ

◆ME:I・SHIZUKU(飯田栞月)&RAN(石井蘭)

調査期間:2024年12月16日〜12月31日回答数:16,810件(女性67.3%、男性30.1%、回答なし2.5%)年代内訳:10代31.3%、20代46.2%、30代11%、40代6.5%、50代4.1%、60代以上0.8%└うち学生の回答数:8,543件└内訳:小学生0.7%、中学生9%、高校生31.4%、大学生・専門学生・大学院生58.9%フジテレビ系ドラマ「マルモのおきて」(2011)コンビとして注目度が高い女優の芦田愛菜、鈴木福が揃って20歳に。芦田は、TBS系ドラマ「さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜」(2024)などに出演。映画「はたらく細胞」(2024)では「マルモのおきて」の主演を務めた阿部サダヲと約10年ぶりの共演が話題を呼んだ。鈴木もテレビ朝日系「仮面ライダーギーツ」(2022〜2023)へのレギュラー出演を始めとしたフジテレビ系ドラマ「大奥」(2024)、テレビ朝日系「科捜研の女 season24」(2024)といった俳優活動の中で、日本テレビ系「ZIP!」(毎週月〜金曜5時50分〜)の木曜パーソナリティも務め、朝の顔としても知られている。鈴木と同じ「仮面ライダー」シリーズ出身の俳優の本島純政も20歳の新成人。テレビ朝日系「仮面ライダーガッチャード」(2023〜2024)主演で注目を集め、読売テレビドラマDiVE+「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」(2024)での好演は大きな話題を呼び、ファンが急増。出演作は少ないながらも、演じた役をモノにし、全てが代表作とも言える活躍ぶりを見せた2024年だった。<芦田愛菜/読者コメント>・「才色兼備にふさわしい20歳はなかなかいない。真面目、落ち着いている、きちんとしている。何よりも言葉を知っているから聞いている側もとても勉強になる。これからのご活躍を期待しています」・「子役時代から活躍され、可愛らしさを残したまま美しい大人の女性に成長され、素敵な成人になられた。まさに国民的模範のような貴女」・「『マルモのおきて』の頃から応援してました。愛菜ちゃんだけじゃなくてみんな立派な大人に成長していて感動です」<鈴木福/読者コメント>・「『マルモ』から成長した福くんが楽しみ」・「子役時代から活躍され、2023年には念願の仮面ライダーに変身なさった。今後とも長いキャリアを糧に俳優として邁進されると思う」・「子役の頃から活躍していて小さい頃から息子のような気持ちで成長をずっと見てきた福くんももう20歳か〜という驚きとこれからの楽しみも含めて今後も注目の20歳は鈴木福さんです!」<本島純政/読者コメント>・「ファンがうなぎ登りに増えているのを日々実感しています。本人は明るく元気で少し天然…という可愛らしい方ですが、落ち着いた繊細な演技、言葉を使わず表情や動作に想いを乗せたお芝居も上手く毎週心を揺さぶられています。2025年はどんなお仕事をするのか今からとても楽しみです」・「『仮面ライダー』や『未成年』で演技の幅を見せてもらえた。これからの活躍にも期待している」・「演技力が十分にあること、役と本人のギャップ(笑)。イケメンだけど、可愛くて、筋肉バッキバキなところもギターを10年やっているところもとても良くて、これからの活躍が本当に楽しみな役者さんだからです」STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアから少年忍者の川崎星輝(※「崎」は正式には「たつさき」)、Lil かんさい(りとるかんさい)の當間琉巧、AmBitious(アンビシャス)の真弓孟之をピックアップ。川崎は舞台「純愛異形綺譚『刻め、我ガ肌ニ君ノ息吹ヲ 2024』」(2024)で主演、當間は読売テレビ「す・またん!」(毎週月〜金曜5時10分〜)火曜レギュラー、ABCテレビドラマ「年下彼氏2」(2024)episode13で主演、真弓も「年下彼氏2」episode7で主演を務めたほか、パーソナリティを務めるラジオ大阪「真弓孟之のオシャレって言われたい」(毎週金曜22時30分〜)、「SAPPORO COLLECTION 2024 AUTUMN/WINTER」でのソロランウェイなど目覚ましい活躍を見せた。2025年もレギュラー番組などでの活躍に期待が高まる中、真弓はTBS系日曜劇場「御上先生」(1月19日スタート/毎週日曜よる9時〜)への出演も決まっており、さらなる飛躍が予想される。<川崎星輝/読者コメント>・「入所したてのときは可愛くて可愛くて小さかった星輝くんがもう成人なんて信じられない」・「才能!!ラップもダンスの振り付けも、ライブ構成だってなんでもできます!」・「まだ19歳で芸歴13年目!何でも器用にこなせるけど、中でも注目したいのは誰とでも仲良くなれる愛嬌と圧倒的な演技力!1番星を背負って2025年も輝き続けてほしいです」<當間琉巧/読者コメント>・「2024年は個人仕事が増えた。グループの中ではラップを担当することも多く2024年の単独公演ではソロ曲として1曲丸々ラップの作詞にも挑戦していて2025年の活躍も期待している。まだまだ伸びしろたっぷりのLil かんさいの頼れる最年少!!」・「頭の回転が速く、周りの状況把握能力も長けていて、朝のニュース番組からバラエティまでマルチに対応できます。また実力のある芸人さんと共演した際には漫才を絶賛されるほど。そんな彼をもっと注目していきたいと思いました」・「小さいイメージだったLil かんさいが今年當間琉巧が成人することで大人になった感を強く感じてるからです!」<真弓孟之/読者コメント>・「グループのセンターとして活躍するだけでなく日曜劇場への出演も決まりこれから売れると思うから」・「これからの関西ジュニアを引っ張っていくエース!」・「歌もできて、アクロバットもできて、いろんな一面があって、オーディションで勝ち抜いたドラマも決まり、出会って時間が経った今もたくさん楽しませてくれていたりするところがこれからもっと注目していきたいなと思いました!」EBiDANから紹介するのは超特急のハル(柏木悠)、原因は自分にある。の杢代和人、BUDDiiS(バディーズ)の高尾楓弥(FUMIYA)の3人。グループとしても新記録を樹立し続けるハルはMBSドラマ「ゴーストヤンキー」(2024)で初単独主演を務め、フジテレビ系ドラマ「ビリオン×スクール」(2024)で知名度を拡大。杢代もテレビ朝日系ドラマ「君とゆきて咲く〜新選組青春録〜」(2024)からテレビ朝日系ドラマ「私たちが恋する理由」(2024)までの5作品で存在感を発揮し、高尾も映画「追想ジャーニー リエナクト」(2024)、舞台「パリピ孔明」(2024)の出演など個人活動が活発だった。2025年も勢いそのままハルはフジテレビ系ドラマ「アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜」(1月21日スタート/毎週火曜21時〜)、杢代はテレビ東京系ドラマ「物産展の女〜宮崎編〜」(1月9日、16日)、高尾は映画「BATTLE KING!!Map of The Mind -序奏・終奏-」(2月14日・3月14日公開)が控えている。<ハル/読者コメント>・「超特急として活躍しながらドラマなどの演技のお仕事にもひっぱりだこ!たくさんの人に注目してもらいたい最強のグループ最年少怪獣担当です!」・「1年半でドラマ5本、しかも2回連続でGP帯メイン。グループも2024年から地上波番組多数出演。グループも俳優業でもこれから注目されるであろう人」・「超特急の新メンバーとして加入してからの成長がすごいハルくんは大人っぽい姿を見せながらも、時には最年少らしく無邪気でとても可愛いです!」<杢代和人/読者コメント>・「20歳には見えない色気と年相応の無邪気な性格の和人くん!2024はたくさんドラマや映画、そしてアーティスト活動を頑張ってくれたから!」・「1クールに2作品のドラマに出演したり、『【推しの子】』などの話題作に出演したりなど俳優としての活躍も目覚ましく、グループ業では代々木(国立代々木競技場 第一体育館)2daysも決まっており、これからが楽しみな新成人間違いないです!!」・「いつも明るく前向きなマインドと、俳優業もグループでの活動も両立して頑張っている姿に、私も頑張ろうという気持ちにさせてくれます。成人して杢代くんのさらに成長した姿も見たいです」<高尾楓弥/読者コメント>・「グループ内では振り付けしたりしてます!ダンス、ラップ、歌も歌えます!たくさん魅力の詰まった楓弥は注目です!!!」・「デビューしたときは10代だったけど、デビューから4年でたまアリ(さいたまスーパーアリーナ)に立って中身も外見も成長しているから。20歳になっても変わらないBUDDiiS最年少の可愛さがあるのがとっても魅力的」・「今年は個人のお仕事も沢山決まった楓弥くん!3月には関コレ(「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER」)で初ランウェイです」乃木坂46からは筒井あやめと井上和。筒井は4期生、井上は5期生としてグループに加入。筒井は35枚目シングル「チャンスは平等」に収録されたアンダー曲「車道側」でセンターを務め、映画「矢野くんの普通の日々」(2024)に出演、アイドル業と女優業をこなしてきた。井上は36枚目シングル「チートデイ」で2度目の表題曲センターを務め、4月からはファッション誌「non-no」の専属モデルに就任。乃木坂46の顔として活動の幅を広げている。また筒井と井上は同じ高校のクラスメイトという間柄。2人が引っ張る立場になりつつある乃木坂46に2025年も期待したい。<筒井あやめ/読者コメント>・「アイドルながらも、演技やモデルの仕事をこなしており、20歳となり大人の魅力がさらに増すと思うからです」・「齋藤飛鳥ちゃん命名『乃木坂の革命児!』アンダーセンターを経験して一層強くなってる!」・「乃木坂4期生の最年少が新成人になるのは感慨深いです」<井上和/読者コメント>・「乃木坂のセンターとしての貫禄も感じるようになってきて、さらなる飛躍に期待している」・「2024年はモデルに起用されたり、また多くの場面で拝見し、2025年の活躍が楽しみ」・「これからグループの顔になってくれる存在。これからの成長を見守りたい」櫻坂46からは山下瞳月と村山美羽をピックアップ。山下は、加入から2年も経たないながら、9枚目シングル「自業自得」、10枚目シングル「I want tomorrow to come」でセンターに抜擢。その活躍ぶりからモデルプレスの「2025年ヒット予測」にも選出した。村山は3期生楽曲「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」でセンターを務め、「自業自得」で初の選抜入り。168cmの高身長でクールビューティーな魅力を見せたかと思えば、バラエティでのふとした発言のギャップで魅了している。<山下瞳月/読者コメント>・「2024年に櫻坂46のセンターを2度経験。ダンス強豪校出身で、その高度なダンススキルは圧巻である。クールなパフォーマンスに対して普段は甘くキュートなルックスをしており、そのギャップに惹かれること間違いなし」・「櫻坂46に加入して2年で、2度のセンターを務めてまだまだ伸びしろのある山下瞳月さんに注目しています」・「パフォーマンス力、ツンデレ、他メンバーからの愛され方、努力できる才能、これからのグループを先頭で引っ張っていく存在」<村山美羽/読者コメント>・「独特の感性とパフォーマンスのギャップがすごいです!見ていて憧れます」・「ビジュアル、スタイルが良いことはもちろん、ステージの上ではかっこよく魅力的はパフォーマンスを、バラエティでは控えめなものの独特なワードセンスが光る逸材だからです!」・「2作連続で選抜入りを果たし吸い込まれるような目力が魅力です。クールな印象ですが、実は内面は乙女というギャップもあり、これから活躍の場をどんどん広げていくと思うからです」2024年に5周年を迎えた日向坂46。11枚目シングルから初の選抜制度が取り入れられた中で選抜常連の上村ひなのも新成人になる。2023年に10枚目シングル「Am I ready?」で初の表題曲センターを務め、MBSドラマ「DIY!!-どぅー・いっと・ゆあせるふ-」(2023)で初主演、フジテレビ系ドラマ「嘘解きレトリック」(2024)で月9初出演を果たし、女優業でも活躍している。小西夏菜実は、4期生11人が全員出演する映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」(2024)や、数々の雑誌でアイドルとは違う一面を見せてきた1年に。クールなオーラを放っているが、バラエティ力が高く変顔もお手の物。新成人を迎え、いろいろな顔を見せてくれることだろう。<上村ひなの/読者コメント>・「センターも務めたことがある上村ひなのちゃんがどんな1年を過ごすか楽しみだから」・「日向坂46は新体制になっていて、その中でも選抜に居続けているし、センターも経験しているのでこれからに期待しています」・「日向坂46へ加入したときは中学生だったので新成人になったときのインパクトがすごかったから」<小西夏菜実/読者コメント>・「大人っぽくクールな見た目とは裏腹にとても感情表現が豊かなバリバリの関西人なところと、スタイルも良くオシャレでひと味違うから」・「今年度は映画、雑誌等さまざまな場面でアイドル以外の姿を見せてくれました。来年は舞台が決まっており、また、好きなファッションの夢を叶えるために頑張り躍進する小西夏菜実さんに注目したいです」・「モデル並みのスタイルと美人でクールな性格なのに、変顔したりおふざけができるボケ系のキャラで面白い」指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)からは齋藤樹愛羅が新成人を迎える。栃木県出身の齋藤は、県の魅力をPRする「とちぎ未来大使」に就任。日本テレビ系「超無敵クラス」(毎週日曜12時45分〜)にも出演するなど個人業も活発に行ってきた。15枚目シングル「ラストノートしか知らない」で最年少ながら初のセンターに抜擢。17枚目シングル「絶対アイドル辞めないで」は多くの人に刺さり、ミュージックビデオの再生回数は1112万回を超えている(2025年1月13日現在)。<齋藤樹愛羅/読者コメント>・「最年少でセンターを務めて更に人気が上がっているメンバー。可愛い見た目とかっこいいダンスのギャップが大好きです!」・「イコラブ最年少の齋藤樹愛羅ちゃん!メンバーみんなから愛される末っ子が成人!」・「12歳という幼い頃に=LOVEに加入し、頑張ってきた樹愛羅ちゃんがついに成人ということですごくおめでたい」NiziU(ニジュー)のNINA(ニナ)、MIIHI(ミイヒ)も新成人。ニナはメインボーカル、ミイヒはリードボーカルと歌の面でグループを引っ張る。テレビ朝日開局65周年記念「The Performance」での「点描の唄」などのMrs.GREEN APPLEとの対バンは大きな話題を呼び、SNS上を震撼させた。2024年11月から2025年2月にかけて初のWinter Tour「NiziU Live with U 2024-2025“AWAKE”」を開催中である。<ニナ/読者コメント>・「アメリカ生まれで、韓国でトレーニングし、日本で活躍するまさにグローバルな歌姫」・「圧倒的歌唱力で世界へ羽ばたくと思うので注目しています!」・「NiziUの誇れるメインボーカルで、末っ子を感じさせる甘々なキャラと、力強く繊細な歌声のギャップがとても魅力的だからです」<ミイヒ/読者コメント>・「オーディションから観ていて、『14歳ミイヒです』という自己紹介が印象的で、そこからNiziUとしてデビューして、遂に20歳を迎えて嬉しい気持ち」・「NiziU全員がようやくNiziU(20)代になる年で大人になった新しい一面が見れると思ってます!」・「10代の頃から大人びたパフォーマンスを披露してきたミイヒちゃんが20歳を迎えて、どのような新しい姿を見せてくれるか楽しみ」続けて、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第3弾「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から2024年にデビューし、「第66回輝く!日本レコード大賞」新人賞受賞、「第75回NHK紅白歌合戦」初出場を果たしたME:I(ミーアイ)のSHIZUKU(飯田栞月)とRAN(石井蘭)を紹介。現役音大生であり、宝塚音楽学校を受験した経験もあるSHIZUKUは、その透き通った歌声でグループを引っ張る。サブリーダーを務めるRANは日本テレビ系「THE DANCE 振袖の前撮り写真が美しくて印象に残っている。栞月ちゃん本人がずっと20歳になるのを楽しみにしていた」・「パワフルで伸びがあり、それでいて煌びやかで繊細な歌声を持つ栞月ちゃん。メンカラの通り何色にも染まれるカメレオンのようなパフォーマンスの広さ!上品な佇まいはまるで天使の歌姫!!デビュー当時から成長していくビジュアルからも目が離せません!」・「品と可愛さを兼ね備えていて、大人への一歩である新成人の1人として注目したい」<RAN/読者コメント>・「ME:Iのサブリーダー兼ダンスリーダーでデビュー曲『Click』のダンスブレイクをセンターでキレッキレに踊っている。ME:Iとしては1年目にも関わらずレコ大新人賞、紅白初出場をしていて2年目も頑張ってほしい」・「新成人にも関わらずアイドルデビューは2度目。力強いダンスと低めの素敵な歌声、そしてチームを引っ張るリーダーシップ力にも注目です」・「ME:Iのダンスリーダーとしてこの1年グループをよく引っ張っていってくれたから!現状に満足せず、まだまだ上を目指す向上心には今後も注目です!」