Ç¾¤ÎÆ¯¤¤¬¿ê¤¨¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¥Æ¥ì¥Ó½¬´·
¡ÖÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤âÇ¾¤Îµ¡Ç½¤¬¸þ¾å¤·¤½¤¦¡×¡ÖÇ¾¤ÎÏ·²½ËÉ»ß¤Ë»È¤¨¤ë¡×¡Ö¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç¾®³ØÀ¸¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡×¡Ö¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Ç¾¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¡Ö½¸ÃæÎÏ¤äµ²±ÎÏ¤¬¿¤Ó¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡¢¤¯¤êÊÖ¤·³Ú¤·¤ó¤Ç»È¤¨¤ë¡Ø1Ê¬´Ö½ÖÆÉ¥É¥ê¥ë¡Ù¤Ï¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â6¤Ä¤ÎÎÏ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ó¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤âOK¡£1Ê¬´Ö¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¡Öµ²±ÎÏ¡×¡Ö»×¹ÍÎÏ¡×¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¡×¡ÖÆÉ²òÎÏ¡×¡Ö½¸ÃæÎÏ¡×¡ÖÈ¯ÁÛÎÏ¡×¤¬È´·²¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤äÊÙ¶¯Ç¾¤¬Ëá¤«¤ì¡¢³Ð¤¨¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¥·¥Ë¥¢¤Ï¥Ü¥±ËÉ»ß¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÏÇ¾µ¡Ç½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£10ºÐ¤«¤é100ºÐ¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡Ø1Ê¬´Ö½ÖÆÉ¥É¥ê¥ë¡Ù¤Ç¡¢Ç¾¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Ç¾¤Î¸À¸ìÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡Ä
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î9Ï¢µÙ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤ä¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉáÃÊ¤ÎË»¤·¤¤Æü¾ï¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸«²á¤®¤¬·ò¹¯¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤¬Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¤È¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤¬¿ê¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Ç¾¤Î¸À¸ìÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö1¡Ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Ãæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤Î¡Ö¼õ¤±¿È¤Î¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤ËÂçÀÚ¤Ê¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¡Ö²ñÏÃ¤¹¤ë¡×¡Ö³Ø¤Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢Ç¾¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬½ù¡¹¤Ë¿ê¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Î»þ´Ö¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤âÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤¬¿Ê¤à¤ÈÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬¸º¾¯¤·¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¤äÌäÂê²ò·è¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÇ¾¤ò»È¤¦³èÆ°¡×¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ²±ÎÏ¤ä»×¹ÍÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤ä¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þ´Ö¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢Â¾¤Î³èÆ°¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1. ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
¡¡´ÊÃ±¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤¹¤ë
¡Ö1Æü1»þ´Ö¤À¤±¡×¡Ö¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤À¤±¡×¤È¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ëÄ°¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3. Ç¾¤ò»È¤¦³èÆ°¤òÁý¤ä¤¹
¡¡ÆÉ½ñ¤ä¥Ñ¥º¥ë¡¢³Ú´ï¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦¡×³èÆ°¤òÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø1Ê¬´Ö½ÖÆÉ¥É¥ê¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¼è¤êÁÈ¤à¤À¤±¤Ç¡¢µ²±ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È½ÃÇÎÏ¡¢»×¹ÍÎÏ¡¢È¯ÁÛÎÏ¡¢ÆÉ²òÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î»þ´Ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¡¢ËèÆü¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤ÇÇ¾¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ö1¡¡ÅìËÌÂç¡¡Ä¹»þ´Ö¤ÎTV»ëÄ°¤Ï¾®»ù¤Î¹â¼¡Ç§ÃÎÇ¾ÎÎ°èÈ¯Ã£¤Ê¤É¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø1Ê¬´Ö½ÖÆÉ¥É¥ê¥ë¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£