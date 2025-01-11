¡ÚÀÇÍý»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÛÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¡Ö¥Î¡¼¥È¡×¤À¤±¡ª ¤¿¤Ã¤¿5Æü¤ÇÁêÂ³ÂÐºö¤¬´°À®¤¹¤ëÈëÌ©¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡ÖÁêÂ³ÂÐºö¡×¤¬É¬Í×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø»Ò¤É¤â¤ËÀäÂÐ¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡¡¤¿¤Ã¤¿5Æü¤ÇÁêÂ³ÂÐºö¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ÀÇÍý»Î¤ÎÈÄÁÒµþ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¼ê½ç¤äµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òËÜ½ñ¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»ÔÈÎ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤è¤êÉáÄÌ¤Î¥Î¡¼¥È¤¬¤è¤¤ÍýÍ³
ÁêÂ³ÂÐºö¤Ï¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¤´²ÈÄí¤Ê¤é¡¢ºÇÃ»5Æü´Ö¤¯¤é¤¤¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÄÌ¤ê¤ÎÂÐºö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜ½ñ¤Ê¤ÉÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡ÖÁêÂ³ÂÐºö¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë5Æü´Ö¤Ç¤´¼«¿È¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢A4¥µ¥¤¥º¤¯¤é¤¤¤ÎÂç³Ø¥Î¡¼¥È¤ò1ºýÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²òÀâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îºâ»º¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¹à¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ñ¤½Ð¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤ä¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Î¡¼¥È¤¬¤´¼«¿È¤Î¡ÖÁêÂ³ÂÐºö¥Î¡¼¥È¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÔÈÎ¤Î¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Î¡¼¥È¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢½ñ¤¯ÆâÍÆ¤ò¼«Ê¬»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºâ»º¤ä¡¢¥«¡¼¥É¤äÅÅ»Ò¾ðÊó¤Î¼ïÎà¤äÎÌ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½ñ¤¹þ¤à¹àÌÜ¤äÍ×¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Î¡¼¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯°Â¿´¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ö¥Î¡¼¥È¤Ë¼ê½ñ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢PC¤ÇºîÀ®´ÉÍý¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤Ç¥¨¥¯¥»¥ëÉ½¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡£ÁêÂ³ÂÐºö¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤´¼«¿È¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¥Î¡¼¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡Á4ÆüÌÜ¤Ç¥Î¡¼¥È¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¡¢5ÆüÌÜ¤Ë°ä¸À½ñ¤òºîÀ®
ÁêÂ³ÂÐºö¤ò»Ï¤á¤ëÆüÄø¤ò·è¤á¤¿¤é1ÆüÌÜ¤«¤é4ÆüÌÜ¤Î²òÀâ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÁêÂ³ÂÐºö¥Î¡¼¥È¡×¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤Î²òÀâ¤ÈÆÉ¼ÔÂåÉ½¤Î»³ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¥Î¡¼¥È¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢½ñ¤¹þ¤à¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Î¤«¤á¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¾ðÊó¤ò¥Î¡¼¥È¤ËµÆþ¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏPC¤ËÆþÎÏ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤ï¤«¤ê¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢½ñ¼°¤Ï¼«Í³¤ÇÂç¾æÉ×¡£¤Þ¤¿»ñÎÁ¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢Ä´¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÀè¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÊºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¡Ë¡£4ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Çºâ»º¤ÎÀ°Íý¤È¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ÈÀáÀÇ¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢5ÆüÌÜ¤Ç°ä¸À½ñ¤Î¤Ò¤Ê·Á¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ë¤â¾ðÊó¶¦Í¡£¥Î¡¼¥È¤ÏËèÇ¯¹¹¿·¤¹¤ë
ÁêÂ³ÂÐºö¥Î¡¼¥È¤È°ä¸À½ñ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤é¤´²ÈÂ²¤Ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºâ»º³Û¤âµ¤»ý¤Á¤âÆü¡¹ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Î¡¼¥È¤Ï1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ï¸«Ä¾¤·¡¢ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤±¡¢½ñ¤²Ã¤¨¡¢¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ÊPC¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¿Í¤Ï¾å½ñ¤¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
1ºý¥Î¡¼¥È¤ò½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¥Î¡¼¥È¤òºî¤ê¡¢Á´¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Î¡¼¥È¤ä°ä¸À½ñ¤Î¤¢¤ê¤«¤Ï²ÈÂ²¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°Ê¾å¤¬¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤Î´ÊÃ±¤ÊÎ®¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢º£Ç¯¤³¤½ÁêÂ³ÂÐºö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢ÈÄÁÒµþÃø¡Ø»Ò¤É¤â¤ËÀäÂÐ¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡¡¤¿¤Ã¤¿5Æü¤ÇÁêÂ³ÂÐºö¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£