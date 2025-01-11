µÜ¶á³¤ÅÍ¡ß°ª¤ï¤«¤ÊW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ùº£Ìë¥¹¥¿ー¥È¡ªTravis Japan¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¤â½é²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¤Þ¤À¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ªÀ»¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ë
1·î11Æü23»þ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡£
Îß·×78ËüÉô¤òÆÍÇË¡Ê»æ¡õÅÅ»Ò¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëKUJIRA¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë±é¤¸¤ë½©»³À»¤È°ª¤ï¤«¤Ê±é¤¸¤ëÀ±¾®ÏÂ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡ÉÆ±»Î¤Î¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£
½©»³À»¡ÊµÜ¶á¡Ë¤ÈÀ±¾®ÏÂ¡Ê°ª¡Ë¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§¤À¤Á´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤Õ¤¿¤ê¤À¤¬¡¢¾®ÏÂ¤¬Æ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ëÈà»á¡¦µÈÅÄÁí²ð¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿µó¤²¶ç¥Õ¥é¤ì¤¿Ìë¤Ë¥ä¥±¼ò¡£ÍâÄ«¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤ÈÆ±¤¸¥Ù¥Ã¥É¤ËÍçÆ±Á³¤Î»Ñ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£Âè1ÏÃ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾×·âÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤â¤·Îø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÊÌ¤ì¤Æ±ó¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¶²¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉõ°õ¤·¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤¤¤¦¡È°ì¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¯¤Æ°ÂÁ´¤Ê°ÌÃÖ¡É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¾®ÏÂ¤Ï¡¢·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¡£°ìÌë¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿»ö¼Â¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢À»¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡Ä¡£¡Ö¹¥¤¤À¤è¡¢¾®ÏÂ¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤òÁÇÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ»¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¿´¤Î±üÄì¤ËÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¿¤Û¤Î¤«¤ÊÎø¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢¾®ÏÂ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÏÀ»¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤«À»¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤º¡Ä¡£
¤Ä¤¤¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿À»¤È¾®ÏÂ¤Î¡ÈÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿½éÎø¡É¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
¢£Travis Japan¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖSay I do¡×¤Î²»¸»¤ò¡¢º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç½é²ò¶Ø¡ª
À»¤È¾®ÏÂ¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢1·î11Æü¤Î½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Travis Japan¤¬²Î¤¦ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖSay I do¡×¡ÊCapitol Records / ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î²»¸»¤â½é²ò¶Ø¡£¾ðÇ®Åª¤Ê²Î»ì¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬¡¢À»¤È¾®ÏÂ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¥é¥Ö¡É¤òºÌ¤ë¡£
¤Ä¤¤¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê½éÎø¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
½©»³À»¡ÊµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ë¤ÈÀ±¾®ÏÂ¡Ê°ª¤ï¤«¤Ê¡Ë¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£Ãæ³Ø»þÂå¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Îø¿´¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î¥²ー¥à²ñ¼Ò¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÄ«¡¢¾®ÏÂ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«À»¤¬ÎÙ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤ÍçÆ±Á³¤Î»Ñ¤Ç¡ªÂçº®Íð¤Î¤Ê¤«¡¢µ²±¤ò¤¿¤É¤ë¤ÈÁ°Ìë¡¢2Ç¯È¾ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤ÇÆ±Î½¤ÎµÈÅÄÁí²ð¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤ËÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿µó¤²¶ç¥Õ¥é¤ì¡¢À»¤È¥ä¥±¼ò¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÌë¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¾®ÏÂ¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½µËö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹²¤Æ¤Æ²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®ÏÂ¤Ï²ñ¼Ò¤Ø¡£Æ±Î½¤ÎÌÚ¸¶ÍÖ»Ò¡ÊÌîÇÈËãÈÁ¡Ë¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤â¾å¤Î¶õ¡£À»¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾®ÏÂ¤À¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¡¢À»¤¬Åö»þ¤ÎÈà½÷¡¦ÀÆÆ£Éö¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÌÜ¤â¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡ÈÉÝ¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¾®ÏÂ¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤¤¤¦¡È¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¯¤Æ°ÂÁ´¤Ê°ÌÃÖ¡É¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÙÆü½Ð¶Ð¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¾®ÏÂ¤À¤¬¡¢¥Ó¥ë¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥Ûー¥ë¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯µÙÆü½Ð¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À»¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ßÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ëÍ½´¶¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤³¤ÎÅß¤¤¤Á¤Ð¤ó¿´²¹¤Þ¤ë¡È¥Ô¥å¥¢¤Ç°ìÅÓ¤ÊÂç¿Í¤ÎÎø¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù
01/11¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÅÚÍË23:00～23:30
½Ð±é¡§µÜ¶á³¤ÅÍ¡¡°ª¤ï¤«¤Ê
¸ÍÄÍ½ãµ®¡¡¾®Åç·ò¡ÊA¤§! group¡Ë¡¡ÌîÇÈËãÈÁ
´Ý»³ÃÒ¸Ê¡¡¿÷·Á¤¢¤¤³¡¡±»À¸ÏÂÀ®¡¡µ×ÊÝÅÄËá´õ¡¡Â¾
¸¶ºî¡§KUJIRA¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Øcomic tint¡Ù½êºÜ¡Ë
µÓËÜ¡§Àôß·ÍÛ»Ò
´ÆÆÄ¡§¹â¶¶ÍÎ¿Í ¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢Æ£ß·¹ÀÏÂ
¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tv-asahi.co.jp/honnou-switch/