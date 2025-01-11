Æü·Ð225ÀèÊª¡§11ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á480±ß°Â¡¢3Ëü8770±ß
¡¡11Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ480±ß°Â¤Î3Ëü8770±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9190.4±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï420.4±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü9466Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2697.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ22.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ16.62¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38770¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-480¡¡¡¡¡¡ 19466
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38790¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-465¡¡¡¡¡¡369273
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2697.5¡¡¡¡¡¡¡¡ -22.5¡¡¡¡¡¡ 16900
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24335¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-270¡¡¡¡¡¡¡¡1348
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 631¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡¡¡ 609
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2697.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ22.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ16.62¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38770¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-480¡¡¡¡¡¡ 19466
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38790¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-465¡¡¡¡¡¡369273
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2697.5¡¡¡¡¡¡¡¡ -22.5¡¡¡¡¡¡ 16900
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24335¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-270¡¡¡¡¡¡¡¡1348
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 631¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡¡¡ 609
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹