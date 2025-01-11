3¡¦23¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯OBÀï¡¡¾¾ÅÄÀë¹À»á¡Ö¥Æ¥é¥¹¡×ÁÀ¤¤¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë!!
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º£½Õ³«ºÅ¤¹¤ëOBÀï¡Ö20th¡¡¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê3·î23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬10Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½Ð¾ìÍ½Äê31Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤éÆâÌî¼ê¤Î¡È¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡É¤Ç¶¥¹ç¤ÎËö¤ËÇòÂë·³Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾¾ÅÄÀë¹À»á¡Ê41¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Æ¥é¥¹¤Ø¤Î¡ÖÇ®ÃËÃÆ¡×¤ò¡ÈÍ½¹ð¡É¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ò³«ËëÁ°¤ËÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡£¾¾ÅÄ»á¤¬µåÃÄ½é³«ºÅ¤ÎOBÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡ÈÇ®ÃË¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡23Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï¤â¤Á¤í¤óËÜµ¤¤À¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¡¼¥Á¤è¤ê¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ø¤È±¿¤Ö¡È³Î¼Â¤Ê°ìÈ¯¡É¤òÁÀ¤¤¡¢ÄÌ»»301ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡Ö¥Æ¥é¥¹¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµå¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥Æ¥é¥¹¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£¸½Ìò»þÂå¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥Æ¥é¥¹¤Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò±¿¤Ö¡¢¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡£°úÂà¤·¤Æ¤Þ¤À2Ç¯¡£2¥«·î¤¢¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î100¡ó¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Á°¿È¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤«¤é¸½µåÃÄÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Î5ÆüÁ°¤È¤Ê¤ë3·î23Æü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤ÏÇòÂë·³¤Î½©»³¹¬Æó´ÆÆÄ¤È¹õÂë·³¤Î¹©Æ£¸ø¹¯´ÆÆÄ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Æü9Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð¾ìÍ½Äê31Áª¼ê¤Î¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤ÁÎ¾´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅê¼ê3¿Í¡¢Êá¼ê¡¢ÆâÌî¼ê¡¢³°Ìî¼ê¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Î·×7¿Í¤º¤Ä¡£¾¾ÅÄ»á¤ÏÆâÌî¼ê¤Î¡È¥É¥é1¡É¤È¤·¤Æ½ÅÊ£»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Î·ë²Ì¡¢½©»³´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÇòÂë·³Æþ¤ê¤¬·è·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÌî¼ê¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÀÝÄÅÀµ»á¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡¢¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¡¢ÍûÂç¹À»á¡¢¥Õ¥ê¥ª¡¦¥º¥ì¡¼¥¿»á¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î¾·³¤Î»Ø´ø´±¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö5²ó¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£¤è¤ê½¸Ãæ¤·¤ÆÄù¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤ÆËÍ¤é¤â´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾¾ÅÄ»á¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹¾®µ×ÊÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤¿¤Á¤¬Ç®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡¡¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë
¡¡¢ã¹©Æ£´ÆÆÄ¤ÏÅÐÈÄ¤òÍ½¹ð¢ä
¡¡H¡Ä¹õÂë·³¤òÎ¨¤¤¤ë¹©Æ£¸ø¹¯´ÆÆÄ¤ÏÅÐÈÄ¤òÍ½¹ð¤·¡¢µåÂ®¤ò130¥¥íÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Öº£¤Ï124¥¥í¤«¤é126¥¥í¤Ï½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ130¥¥í¤Ï½Ð¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï¤³¤³¡×¤È¹ø¤ò¤µ¤¹¤ê¶ì¾Ð¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¾ëÅçCBO¤òÊá¼ê¤Ç»ØÌ¾¤·¡Ö²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÌ¾¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÉü³è¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢ã½©»³´ÆÆÄ¤ÏÅðÎÝ¤ò·è¤á¤ë¢ä
¡¡H¡ÄÇòÂë·³¤ò»Ø´ø¤¹¤ë62ºÐ¤Î½©»³¹¬Æó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÎ©¤Ä¤è¡£ÂÇ¤Æ¤¿¤éÁö¤ë¤«¤â¡×¡£¤¿¤À¡¢´ó¤ëÇ¯ÇÈ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¡ÊÊ¢¶Ú¤¬¡ËÀÎ¤Ï¥¨¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤Ï¥ï¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö³ÆÁª¼ê¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹Ìö¿Ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£