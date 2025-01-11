¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥É¥é5´ä¸«¤Ø¡¢°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤ÎÀèÇÚ¡¦¹©Æ£»á¡õÆ±¤¸¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Î¾¾ÅÄ»á¤¬¥¨¡¼¥ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é5¤¬Âë¤ÎW¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤éÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£¼¢²ì¸©¼é»³»Ô½Ð¿È¤Ç°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿ÀÐ¸«ñ¥¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¤òÆ±¹»OB¤Î¹©Æ£¸ø¹¯¸µ´ÆÆÄ¤ÈÆ±¸©½Ð¿È¤Î¾¾ÅÄÀë¹À»á¤¬·ãÎå¡£¹©Æ£»á¤Ï¡ÖÆâÌî¤Ï·ãÀï¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤ÏºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢Á°ÅÄÍª¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¡£ÁðÄÅ»Ô½Ð¿È¤Î¾¾ÅÄ»á¤Ï¡ÖÎÙÄ®¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÇÍÌ¾¤Ê»ùÆ¸¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·»ö¸Î¤òËÉ¤´¤¦¤ÈÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤È¤Ó¤À¤·¤È¤ÓÂÀ¡×¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡ÖÃí°Õ¤Ç¤¹¡×¤È¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈô¤Ð¤·¤¹¤®¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£