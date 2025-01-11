²£¹ËÆ±»þ¾º¿Ê¤Ø¡¢¹â¤Þ¤ë´üÂÔ¡¡²áµî¤Ë5Îã¡¢Ä©¤à¶×ºù¤ÈË¾ºÎ¶
¡¡12Æü½éÆü¤ÎÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢55Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö²£¹ËÆ±»þ¾º¿Ê¡×¤È¤¤¤¦²÷µóÃ£À®¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£Àè¾ì½ê¤ÎÀé½©³ÚÁêÀ±·èÀï¤òÆ®¤Ã¤¿¶×ºù¤ÈË¾ºÎ¶¤ÎÎ¾Âç´Ø¤¬Ä©Àï¡£15Æü´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏºòÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë´°Çä¤·¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤¬ºâÃÄË¡¿Í100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿·Ç¯ºÇ½é¤ÎÅÚÉ¶¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÇ®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
¡¡²£¹ËÆ±»þ¾º¿Ê¤Ï²áµî5Îã¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Î´²À¯¸µ¡Ê1789¡ËÇ¯¡¢º£¤«¤é236Ç¯Á°¤ÎÃ«É÷¤È¾®ÌîÀî¡£ºÇ¸å¤Ï1970Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎËÌ¤ÎÉÙ»Î¤È¶Ì¤Î³¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï61Ç¯¶å½£¾ì½ê¤ÎÂçË²¤ÈÇð¸Í¡£
¡¡¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬¡ÖÂè73Âå¡×¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²£¹Ë¤Ï¾º¿Ê¤·¤¿½ç¤ËÂå¿ô¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£Æ±»þ¾º¿Ê¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÅö½é¤Ï2¿Í¤È¤âÂå¿ô¤òÉÕ¤±¤º¡¢Àè¤Ë°úÂà¤·¤¿Êý¤¬Áá¤¤Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçË²¤è¤êÌó2Ç¯Á°¤ËÅÚÉ¶¤òµî¤Ã¤¿Çð¸Í¤¬Âè47Âå¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçË²¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÂè48Âå¡£¤³¤ÎÎ¾Íº¤ÎÂå¿ô¤¬¶õÇò¤Î¤¦¤Á¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇ¹â°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆÊ¥Î³¤¤Ï¡Ö²¶¤¬Àè¤ËÂè49Âå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·²£¹ËÃÂÀ¸¤Ï³Ñ³¦ºÇÂç¤Î·Ä»ö¡£2¿ÍÆ±»þ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¶½¹ÔÅª¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£