Ç¹¥¤¤¬°¦Ç¤ÎÁ°¤À¤±¤Ç¤¹¤ë¡Ø¿ÍÍÍ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤¤»Ñ¡Ù3Áª¡¡Ç°¦¤æ¤¨¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÍÍ»Ò
1.ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤ÏÇ¹¥¤³¦¤Î¸øÍÑ¸ì
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë&¿·º§¤µ¤ó¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤òÉáÃÊ»È¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¹¥¤¤µ¤ó¤°¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡¢Ç¹¥¤³¦¤Î¸øÍÑ¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤Á¤å¤Í¡×¡Ö¤É¤Á¤¿¤Î¡×¡Ö¤¯¤À¤Á¤ã¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¾¿Í¤¬Ê¹¤±¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ïー¥É¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
Ç¹¥¤¤µ¤ó¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤¤»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
°¦Ç¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ç¤Î¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Óー¥¹¥ー¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¶¦ÄÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£ËÜÇ½Åª¤ÊÍßµá¤Ç¤¢¤ê¡¢¹³¤¦¤¹¤Ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¸úÇ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ó¹â¤¤¡×¡Ö½À¤é¤«¤á¤Î¥Èー¥ó¡×¡Ö´Ê·é¤Ê¸À¤¤²ó¤·¡×¤Î3¤Ä¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬¶ì¼ê¤ÊÇ¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥³¥ï¥â¥Æ´é¤â°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥¯¥·¥ã¥¯¥·¥ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢°¦Ç¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¶Á¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°¦Ç·÷Æâ¤À¤±¤Ç¤¹¡£¸øÍÑ¸ì¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤ª¤¦¤ÁÆâ¤Ë¤È¤É¤á¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¤Ç¤Á¤å¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¤¦¤ó¤Á¤ò»ÆºÙ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
Ç¤ÎÍî¤È¤·Êª¡Ê¤¦¤ó¤Á¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¡¢ÓÒÅÇÊª¡Ë¤Ï¡¢°¦Ç¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê·ò¹¯¾ðÊó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍî¤È¤·Êª¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ç¹¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¦¤ó¤Á¤ò»ÆºÙ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£±óÌÜ¤«¤é¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤º¡¢´Ö¶á¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ®¿´¤Ê´ãº¹¤·¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈþ½ÑÉÊ´ÕÄê»Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¹©·ÝÉÊ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢½ÐÍè¤ÎÎÉ¤¤¤¦¤ó¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢Ç¹¥¤¤µ¤ó¤Ï¼«Á³¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢ºî¤ê¼ê¤Î°¦Ç¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤¦¤ó¤Á¤Ï·ò¹¯ÎÉ¹¥¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£Ç¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°¦Ç¤¬¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Û¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢°¦Ç¤Î¤¦¤ó¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¹¥¤¤µ¤ó¼«¿È¤Î·ò¹¯¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¢Ëö±Ê¤¤°¦ÇÊë¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢3Æü¤Ë1ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÍî¤È¤·Êª¤âµ¤¤Å¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3.Î©¤¿¤Ê¤¤¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¡¢°¦Ç¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¶Ë°Õ
Â¿¤¯¤ÎÇ¹¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦Ç¤ËÌ©Ãå¥Þー¥¯¡ÊÄÌ¾Î¡¢¥Ë¥ã¥ó¥Þー¥¯¡Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¥Ä¥ó¤¬Â¿¤á¤Î°¦Ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åß¤Î»þ´ü¡¢°¦Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç¹¥¤¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¤¦¤¨¤Ï¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£Äã²¹¥ä¥±¥É¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥Û¥Ã¥È¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤è¤ê¤â°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¡×¤ä¡Ö¤ª¿¬¥È¥ó¥È¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìµ¡Ç½¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦Ç¤¬Ç¹¥¤¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¤¦¤¨¤ÇÄ¹µï¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÅöÁ³¤Î¤Ê¤ê¤æ¤¤Ç¤¹¡£Ç¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Åß¾ì¤Ï¤Ì¤¯¤Ì¤¯²á¤´¤¹¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢¥â¥Î¤â¸À¤ï¤º¡¢Æ°¤«¤º¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥Û¥Ã¥È¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸»ÑÀª¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤¬¤³¤ï¤Ð¤ê¡¢ÀµºÂ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¤â¤É¤ó¤É¤óáã¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±äÄ¹ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÀÅ¤µ¤òÁõ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤¤Î¤Ê¤¤Ç¹¥¤¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÂ¾¿Í¤¬¸«¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë½õ¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤ÈÎ©¤Ã¤ÆÍÑ¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Ç¹¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÄ´»Ò¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë°¦Ç¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔØâ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÀÎ¤«¤é¸À¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤°¦Ç¤Ë¤ÏÌ²¤é¤»¤è¡Ù¤È¡×
Î©¤Æ¤Ê¤¤¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¡¢¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©¤¿¤Ê¤¤¤·¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤¨¤Æ¸±¤·¤¤Æ»¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Ç¹¥¤¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Þ¤ÇÏÓËí¡Êáã¤ì¤ë¡Ë¡¢¤ªÊ¢¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ÆÄÌ¤ë¡Ê¤±¤Ã¤³¤¦ÄË¤¤¡Ë¡¢¤¤Ä¤á¤Ë³ú¤à¡Ê¤¹¤´¤¯ÄË¤¤¡Ë¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Ç¹¥¤¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë°¦Ç¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¹ñ¤Î½»Ì±¤¿¤Á¡£
°ìÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°¦Ç¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¸·Àµ¤Ê¤¦¤ó¤Á¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤«¤é²þ¤á¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç¹¥¤¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ò3¤Ä¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¡×¡Ö¤¦¤ó¤Á¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö°¦Ç¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤Ï¡¢Ç¹¥¤¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý·Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤Á¤å¤Í～¡×¤ÈÀ¼³Ý¤±¤·¤Ä¤Ä¡¢°¦Ç¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£