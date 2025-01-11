¡Ö·ë¶É1ÈÖ»È¤¨¤ë¡×¡ÖÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â¡ý¡×¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¥Þ¥Ë¥¢¤Î¡Ö2¿§Çã¤¤¥Ë¥Ã¥È¡×
Åß¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥»ー¥¿ー¤¬º£µ¨¤â¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÇÂçËºî¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤âÂçÀä»¿¤Î¡Ö2¿§Çã¤¤¥Ë¥Ã¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Ö·ë¶É1ÈÖ»È¤¨¤ë¡×¥í¥´¥»ー¥¿ー¤ä¡¢¡ÖÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â¡ý¡×¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¥»ー¥¿ー¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Ç¥¤¥êー¥ë¥Ã¥¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡£
¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¡ª ¤³¤ì¤Ï¥¤¥í¥ÁÇã¤¤ÉÔ²ÄÈò¤«¤â
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖOMI* ¥í¥´¥¸¥ã¥¬ー¥É¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ä¤¤¤Ä¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅß¤ÎÁõ¤¤¡£¤¢¤ë¤ÈÍê¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥»ー¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î@mu320¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ»È¤¤²ó¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¡£¡Ö¥í¥´¤â¤½¤¦¤À¤±¤ÉÀ¸ÃÏ¤â¸ü²á¤®¤º¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤é¥¢¥¦¥¿ーÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤â¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹
¼¼Æâ¤Ç¥¢¥¦¥¿ー¤òÃ¦¤¤¤À»þ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥³ー¥Ç¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤¿¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤³¤ì¤«¤é½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢¥í¥´¥»ー¥¿ー¤¬µßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥¥ì¥¤¤á¥³ー¥Ç¤â¡¢¥í¥´¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¥°¥Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥àー¥É¤Ë¡£º¹¤·¿§¥¹¥Ëー¥«ー¤äÂç¤Ö¤ê¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Ç¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡£
²¿Ëç¤Ç¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¥»ー¥¿ー
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥ï¥¤¥É¥¹¥êー¥ÖCNPO¡×\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー¤Ï¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë²¿Ëç¤«¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î@_rico.coco__guk¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö1¿§¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¤è¤¯¸«¤ë¤È¿§¤ó¤Ê¥«¥éーº®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¡¢¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Î¹âµé´¶¤¬Ë¾¤á¤½¤¦¤Ê¥»ー¥¿ー¡£¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ì¥¤¤á¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯Ãå²ó¤·¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â¥ª¥·¥ã¥ìÅÙ¥¢¥Ã¥×¤âÎ¾Î©¤Ç¤¤½¤¦¡ª
¼Â¤Ï¤³¤Î¥»ー¥¿ー¡¢°ì¸«¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£½÷À¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥ï¥¤¥É¥¹¥êー¥Ö¤ä¥µ¥¤¥É¥¹¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥·ー¥àÆþ¤ê¤Ç¸å¤í»Ñ¤Ë¤â¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£@_rico.coco__guk¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¿¬¤¬¡Ö±£¤ì¤ë¾æ¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¡×¤ÈÂÎ·¿¥«¥Ðー¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@mu320ÍÍ¡¢@_rico.coco__gukÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¾®Âô ÌÄ»Ò