Snapdragon 8 Elite¤ä²ÄÊÑ¹Ê¤ê¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡Önubia Z70 Ultra¡×¤ÎÆüËÜÈ¯Çä¤¬Í½¹ð¡ª²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü°ÆÆâ
|ºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡Önubia Z70 Ultra¡×¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤¬·èÄê¡ª
ZTE»±²¼¤ÎNubia Technology¤Ï7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Önubia¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡Önubia Z70 Ultra¡Ê·¿ÈÖ¡§NX733J¡Ë¡×¤òÆüËÜ¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¸åÆü¸ø³«¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÈ¯ÇäÆü¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Nubia Technology¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡Önubia Z60 Ultra¡×¤òÆüËÜ¸þ¤±¤Ë¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢nubia Z60 Ultra¤Ï³¤³°¸þ¤±À½ÉÊ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤ÎÇ§¾Ú¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öµ»Å¬¡×¡Ë¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢nubia Z70 Ultra¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶²¤é¤¯¡ÖÆüËÜ¾åÎ¦¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¸þ¤±¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿À½ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
nubia Z70 Ultra— Fastlane Japan³ô¼°²ñ¼Ò (@fstln_jp) December 6, 2024
¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
µ¡¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä²Á³Ê¡¢È¯ÇäÆüÄø¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢
ÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ pic.twitter.com/WvP9u6gM6g
nubia Z70 Ultra¤Ïnubia¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î3nm¥×¥í¥»¥¹¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¸þ¤±QualcommÀ½¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Î¡ÖSnapdragon 8 Elite Mobile Platform¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤è¤ê¹âÀÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊªÍýÅª¤ÊFÃÍ1.59¡Á4.0¤È¤¤¤¦²ÄÊÑ¹Ê¤ê¤òÈ÷¤¨¤¿¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤òÌÏÊï¤·¤¿¶È³¦½é¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥º¤Ë¤è¤ë¾ÇÅÀµ÷Î¥35mm¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿»ëÌî¤Ë¶á¤¤¼«Á³¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤³¤È¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±ÆÂÎ¸³¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÄÊÑ¹Ê¤ê¤òÈ÷¤¨¤¿¾ÇÅÀµ÷Î¥35mmÁêÅö¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï¥½¥Ë¡¼À½¡ÖIMX 9¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹â²òÁüÅÙ¤«¤ÄÂç·¿¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¸÷³Ø¼°¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¡ÊOIS¡Ë¡¢ALD¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿1G¡Ü6P¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸÷³Ø¥ì¥ó¥º¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¬¥é¥¹¥¹¥Ô¥ó¥³¡¼¥ÈIR¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤ÆÀºÌ©¤Ê¸÷³ØÊäÀµ¤òÊÝ¾Ú¤·¡¢²ÄÊÑ¹Ê¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ç¤Î¸÷³Ø¥Ü¥±¡¢¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥¨¥Ã¥¸¤Î¾ÜºÙ¡¢¥¹¥¿¡¼¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎÅÀ¸÷¸»¤Ç¤ÎÂ©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¡¼¥¹¥È¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¢¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿1.56·¿¡¢1²èÁÇ1.0¦Ìm¡¢PDAF¡¢4in1¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.59¡Á4.0¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥35mm¡¢OIS¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿2.88·¿¡¢1²èÁÇ0.61¦Ìm¡¢PDAF¡¢4in1¡Ë¡ÜÄ¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢²è³Ñ122¡ë¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥13mm¡¢¸÷³Ø0.4ÇÜ¡Ë
¡¦Ìó6400Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿2.0·¿¡¢1²èÁÇ0.7¦Ìm¡¢PDAF¡¢4in1¡Ë¡ÜË¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF2.5¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥70mm¡¢¸÷³Ø2ÇÜ¥º¡¼¥à¡¢OIS¡Ë
¡ã¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó1600Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿2.8·¿¡¢1²èÁÇ1.12¦Ìm¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.5¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥24mm¡Ë
¤Þ¤¿ºÇÀèÃ¼¤ÎÂè7À¤Âå¥¢¥ó¥À¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥«¥á¥é¡ÊUDC¡Ëµ»½Ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿AIGC¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î1.5K¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÌÌ¤ÏÀÚ¤ê·ç¤¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ9¡§20¤ÎÌó6.85¥¤¥ó¥Á1216¡ß2688¥É¥Ã¥ÈAMOLED¡ÊÍµ¡EL¡Ë¡ÖTrue Full-Screen Display¡×¡ÊÌó430ppi¡Ë¤Ç¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÏBOE¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢ºÇÂç144Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ä10bit¥«¥é¡¼¡Ê10²¯¿§É½¼¨¡Ë¡¢ÌÀ¤ë¤µºÇÂç2000nits¡¢¿§°èDCI-P3 100¡ó¡¢HDR10¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï6150mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤äºÇÂç80WµÞÂ®½¼ÅÅ¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 3.2 Gen 2¡¢OTG¡¢Display Port¡Ë¡¢´éÇ§¾Ú¡¢²èÌÌÆâ»ØÌæÇ§¾Ú¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢´Ä¶¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¥Ï¥Ö¡¢Wi-Fi 7¡¢Bluetooth 5.4¡¢NFC Type A¡¿B¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥ÉA-GNSS¤Ê¤É¡Ë¡¢¹â²¹¡¿¹â°µ¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP68¡¦IP69¡Ë¡¢Android 15¡¢nanoSIM¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡Ê4FF¡Ë¡ß2¤Ê¤É¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó164.3¡ß77.1¡ß8.6mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó228g¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï¡ØNubia Technology¡¢¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡Önubia Z70 Ultra¡×¤òÈ¯É½¡ªSnapdragon 8 Elite¤ä²ÄÊÑ¹Ê¤ê¥«¥á¥é¤Ê¤É¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤Ø - S-MAX¡Ù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦nubia Z70 Ultra ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦nubia(¥Ì¥Ó¥¢) Z¥·¥ê¡¼¥º ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È - Nubia Store (JP)