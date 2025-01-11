¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ÙÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¬°ìÌë¤ò¤È¤â¤Ë¡ÄÂè1ÏÃ¤«¤é¾×·â¤ÎËë³«¤±¡¡µÜ¶á³¤ÅÍ¡õ°ª¤ï¤«¤Ê¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
Travis Japan¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¤ÈÇÐÍ¥¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤¬¤¤ç¤¦¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ÌÜ³Ð¤á¤ë¤ÈÍçÆ±Á³¤Î»Ñ¤Ç¡¢ÎÙ¤Ë¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«Ëë¤¹¤ëº£ºî¡£¤³¤Î¤Û¤ÉµÜ¶á¤È°ª¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¸µÈà¡É¸ÍÄÍ½ãµ®¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÅ¸³«¤â¡©
¡¡º£ºî¤ÏKUJIRA»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦½©»³À»¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤¸¤ê¡¿µÜ¶á¡Ë¤È¡¢À»¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÆ±¤¸¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ç¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯À±¾®ÏÂ¡Ê¤Û¤·¡¦¤³¤è¤ê¡¿°ª¡Ë¤¬¡¢°ìÌë¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡¢¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¯¤Æ¥¥å¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¡É¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡À»¤È¾®ÏÂ¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤È¤â¤Ë¡¢½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Travis Japan¤¬²Î¤¦ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖSay I do¡×¤Î²»¸»¤â½é²ò¶Ø¡£¾ðÇ®Åª¤Ê²Î»ì¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬¡¢À»¤È¾®ÏÂ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¥é¥Ö¡É¤òºÌ¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§µÜ¶á³¤ÅÍ
¤Ä¤¤¤Ëº£Ìë¡¢½é²óÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢1ÏÃ¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸«¤É¤³¤í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ê¤É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤Þ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ä¤Þ¤À¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡À»¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤ò¤³¤ÎÊüÁ÷¤Ç½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½é²óÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢§°ª¤ï¤«¤Ê
¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñ¸«¤ä¼èºà¤Ç¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡È½é¤á¤Æ¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´Ñ¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1ÏÃ¤ÏËÜÅö¤ËÂçÇÈÍð¤ÊÅ¸³«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤«¤éÎø¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤â¤É¤«¤·¤¤´¶¤¸¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸¶ºî¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
½©»³À»¤ÈÀ±¾®ÏÂ¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£Ãæ³Ø»þÂå¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Îø¿´¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÄ«¡¢¾®ÏÂ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«À»¤¬ÎÙ¤Ë¡Ä¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤ÍçÆ±Á³¤Î»Ñ¤Ç¡Ä¡£Âçº®Íð¤ÎÃæ¡¢µ²±¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡ÄÁ°Ìë¡¢2Ç¯È¾ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤ÇÆ±Î½¤ÎµÈÅÄÁí²ð¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤ËÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿µó¤²¶ç¥Õ¥é¤ì¡¢À»¤È¥ä¥±¼ò¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÌë¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¾®ÏÂ¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½µËö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹²¤Æ¤Æ²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®ÏÂ¤Ï²ñ¼Ò¤Ø¡£Æ±Î½¤ÎÌÚ¸¶ÍÖ»Ò¡ÊÌîÇÈËãÈÁ¡Ë¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤â¾å¤Î¶õ¡ÄÀ»¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾®ÏÂ¤À¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¡¢À»¤¬Åö»þ¤ÎÈà½÷¡¦ÀÆÆ£Éö¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÌÜ¤â¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡ÈÉÝ¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¾®ÏÂ¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤¤¤¦¡È°ìÈÖ¶á¤¯¤Æ°ÂÁ´¤Ê°ÌÃÖ¡É¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÙÆü½Ð¶Ð¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¾®ÏÂ¤À¤¬¡¢¥Ó¥ë¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯µÙÆü½Ð¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À»¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¸µÈà¡É¸ÍÄÍ½ãµ®¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÅ¸³«¤â¡©
¡¡º£ºî¤ÏKUJIRA»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦½©»³À»¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤¸¤ê¡¿µÜ¶á¡Ë¤È¡¢À»¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÆ±¤¸¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ç¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯À±¾®ÏÂ¡Ê¤Û¤·¡¦¤³¤è¤ê¡¿°ª¡Ë¤¬¡¢°ìÌë¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡¢¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¯¤Æ¥¥å¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¡É¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§µÜ¶á³¤ÅÍ
¤Ä¤¤¤Ëº£Ìë¡¢½é²óÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢1ÏÃ¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸«¤É¤³¤í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ê¤É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤Þ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ä¤Þ¤À¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡À»¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤ò¤³¤ÎÊüÁ÷¤Ç½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½é²óÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢§°ª¤ï¤«¤Ê
¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñ¸«¤ä¼èºà¤Ç¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡È½é¤á¤Æ¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´Ñ¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1ÏÃ¤ÏËÜÅö¤ËÂçÇÈÍð¤ÊÅ¸³«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤«¤éÎø¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤â¤É¤«¤·¤¤´¶¤¸¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸¶ºî¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
½©»³À»¤ÈÀ±¾®ÏÂ¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£Ãæ³Ø»þÂå¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Îø¿´¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÄ«¡¢¾®ÏÂ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«À»¤¬ÎÙ¤Ë¡Ä¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤ÍçÆ±Á³¤Î»Ñ¤Ç¡Ä¡£Âçº®Íð¤ÎÃæ¡¢µ²±¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡ÄÁ°Ìë¡¢2Ç¯È¾ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤ÇÆ±Î½¤ÎµÈÅÄÁí²ð¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤ËÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿µó¤²¶ç¥Õ¥é¤ì¡¢À»¤È¥ä¥±¼ò¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÌë¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¾®ÏÂ¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½µËö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹²¤Æ¤Æ²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®ÏÂ¤Ï²ñ¼Ò¤Ø¡£Æ±Î½¤ÎÌÚ¸¶ÍÖ»Ò¡ÊÌîÇÈËãÈÁ¡Ë¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤â¾å¤Î¶õ¡ÄÀ»¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾®ÏÂ¤À¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¡¢À»¤¬Åö»þ¤ÎÈà½÷¡¦ÀÆÆ£Éö¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÌÜ¤â¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡ÈÉÝ¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¾®ÏÂ¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤¤¤¦¡È°ìÈÖ¶á¤¯¤Æ°ÂÁ´¤Ê°ÌÃÖ¡É¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÙÆü½Ð¶Ð¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¾®ÏÂ¤À¤¬¡¢¥Ó¥ë¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯µÙÆü½Ð¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À»¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£