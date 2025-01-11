¾¾»³±Ñ¼ù¤â»×¤ï¤º¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡© ÌÚ¤Î´Ö¤òÄÌ¤¹¡ÈÄÁ¤·¤¤°ìÂÇ¡É¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢ÃíÌÜ¡Ö8¥¤¥ó¥Á¤Î·ä´Ö¤ò¡Ä¡× Ä¾Á°¤Ë¤Ï¤¢¤ï¤ä¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°
¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤òÄÌ¤Ã¤¿°ìÂÇ¤Ë¤Ï¾¾»³¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡ÄÁ¤·¤¤°ìÂÇ¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Ø¥½¥Ë¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤¡Ù¤¬¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë¤Î¥ï¥¤¥¢¥é¥¨¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ç³«Ëë¤·¡¢½éÆü¤Ï¡¢ÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤Ç°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¬¶¥µ»¤ò½ªÎ»¤Ç¤¤º¡£2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡¢4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î»ÃÄê26°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾¾»³ËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡ª¡Ö8¥¤¥ó¥Á¤Î·ä´Ö¡×¤òÄÌ¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤°ìÂÇ¤ò¸«¤ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢9ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Î2ÂÇÌÜ¤À¡£¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂç¤¤¯º¸¤Ë¶Ê¤²¡¢Àõ¤¤¥é¥Õ¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î32ºÐ¡£Á°Êý¤Ë¥ä¥·¤ÎÌÚ¤¬Î©¤ÁºÉ¤¬¤ëÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂÇµå¤Ï¡¢2ËÜ¤Î¶¹¤¤·ä´Ö¤òåºÎï¤Ë¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥¯¡¼¥ë¤Ê¾¾»³¤â»×¤ï¤º¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÈ¿±þ¤¬Â³¡¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÊÆ¥´¥ë¥ÕÀìÌç»ï¡ØGolf Digest¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥Ç¥¡¦¥Þ¥Ä¥ä¥Þ¤¬¡Ê°Õ¿Þ¤»¤º¡ª¡Ë8¥¤¥ó¥Á¤Î·ä´Ö¤òÄÌ¤¹¡×¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤òÊü¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÑÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGolfMagic¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥Ç¥¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÜ¿Í¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÄÁ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ï¤äÂç»´»ö¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡Ä¡£9ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼ê¤«¤éÎ¥¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥ó¥É¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¤³¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¾¾»³¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¼Õºá¡£¹¬¤¤¤Ë¤â´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢²ø²æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿§¡¹¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤òÀÚ¤Ã¤¿¾¾»³¡£2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]