Åìµþ¸ÞÎØ±ø¿¦ ³ÑÀîÎòÉ§Èï¹ð ¡Ö¿Í¼Á»ÊË¡¡×¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¡¡¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þµá¤á¤¿ºÛÈ½»Ï¤Þ¤ë
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¤ÇÂ£ÏÅ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿³ÑÀîÎòÉ§Èï¹ð¤¬¡¢¡Ö¿Í¼Á»ÊË¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÈÇÂç¼ê¡ÖKADOKAWA¡×¸µ²ñÄ¹¤Î³ÑÀîÎòÉ§Èï¹ð¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¤ÇÂ£ÏÅ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢226Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸ûÎ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ÑÀîÈï¹ðÂ¦¤Ï¡¢ÈÝÇ§¤¹¤ë¤Û¤É¸ûÎ±¤¬Ä¹°ú¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿Í¼Á»ÊË¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ë2²¯2000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³ÑÀîÈï¹ðÂ¦¤Ï¸ûÎ±Ãæ¤ËÊÝ¼áÀÁµá¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤âÂà¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¼Á»ÊË¡¤Ï¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ò±ø¤·¡¢´ðËÜÅª¿Í¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¹ñÂ¦¤ÏÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
»ûÅÄ²°,
Ä¹Ìî,
°ËÅì»Ô,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
¾åÅÄ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î,
ÀÅ²¬