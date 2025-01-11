¤½¤ê¤ãÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤ï¡Ä¶â²Á³Ê¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡Ö¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×
»°ÅÄµªË¼¤ÎÅê»ñ¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿¡¼Z¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢·ÐºÑ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¸µÆü·Ð¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¹â°æ¹¨¾Ï¤¬·ÐºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥¤¥Á¤«¤é²òÀâ¤¹¤ëÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡Ö¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿¡¼Z¤Ç³Ø¤Ö·ÐºÑ¶µ¼¼¡×¡£Âè152²ó¤Ï¡¢¹âÆ¤¹¤ë¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë²Á³Ê¤ÎÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡Ö¶â¤ÏºÇ¶¯¡×¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¥°¤Î¿®¶Ä¤ÎÍýÍ³
¡¡¶â¸Ë¤ËÌ²¤ëÈþ½ÑÉÊ¤ä¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÎÀ°Íýºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºâÁ°¹§»Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¶â¤Î¥¤¥ó¥´¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤Î½Å¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡£¼ç¾¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¶â¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åê»ñÀè¤È¤·¤Æ¤Î¶â¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡µ®¶âÂ°¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÃ±°Ì¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£1¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¤ÏÌó31.1¥°¥é¥à¡£Åê»ñÉô°÷¤¿¤Á¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÂç¤Î¶â²ô¡Ö¥é¡¼¥¸¥Ð¡¼¡×¤Î½Å¤µ¤Ï400¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡ÊÌó12.5¥¥í¡Ë¡£¶âËÜ°ÌÀ©»þÂå¤Î°äÊª¤Ç¡¢ºîÃæ¤ÇÅÏÊÕ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢¶ä¤Ê¤É¤ÎÃÏ²¼¶â¸Ë¤ËÂçÎÌ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î´õ¾¯¤Ê¥é¡¼¥¸¥Ð¡¼¡¢¼Â¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ð¼ÂÊª¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Å¤µ¤Þ¤Ç¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¶ä¹ÔÆâ¤ÎÇîÊª´Û¤Ç¥¤¥ó¥´¥Ã¥È¤¬»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃóºß»þÂå¡¢»¶Êâ¤¬¤Æ¤éÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºâÁ°¤¬ÂÎ´¶¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥¤¥º¤È½Å¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËËèÅÙ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÊÝ´É¥±¡¼¥¹¤Ë¤ÏÊÒ¼ê¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¡£¼ê¼ó¤òÄË¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´ÍÑ¿´¤ò¡£
¡Ö¶â¤Ï±Ê±ó¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î»ñ»º¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤«¤Ê¤ê¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¥°¡Ê²«¶âÃî¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¥°¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î¿®ÍÑ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¡¼¡ÊÉÔ´¹²ßÊ¾¡Ë¤Ëº¬¸»ÅªÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Á¡¢´õ¾¯À¤ò»ý¤Ä¶â¤ÎÊªÍýÅª²ÁÃÍ¤ò¿®Íê¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò»Ø¤¹¡£¶â¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹¥¤à¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¡¢¶âËÜ°ÌÀ©Éüµ¢¤òËÜµ¤¤Çµá¤á¤ë¶¯¹ÅÇÉ¤Þ¤Ç¡Ö¿®¶Ä¡×¤ËÇ»Ã¸¤Ï¤¢¤ë¡£
¶â¤¬Çã¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¥°¤Ï¤³¤³½½¿ôÇ¯¡¢¶¯Îõ¤ÊÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£2008Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶âÍ»´íµ¡°Ê¹ß¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¡¼¤Ø¤Î¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥É¥ë·ú¤Æ¶â²Á³Ê¤Ï1¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹2600¥É¥ëÂæ¤È²áµî10Ç¯¤Ç6ÇÜÄ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á1Ç¯¤À¤±¤Ç¤â3³ä¶á¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥àÃ±°Ì¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë´·Îã¤Î±ß·ú¤Æ²Á³Ê¤Ï¸½ºß1¥°¥é¥à¤Ç1Ëü4000±ßÁ°¸å¡£±ß°Â¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â°Ê¾å¤Î¹âÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥´¡¼¥ë¥É¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍ»Åö¶É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Å¹æ»ñ»º¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËµÚ¤Ó¹ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÇÉ÷¸þ¤¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ïºò½©¤ÎÂçÅýÎÎÁª°Ê¹ß¤ËµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â¤¬ÅÏÊÕ¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡ÖºÇ¶¯¤Î»ñ»º¡×¤«¤É¤¦¤«¤ÏµÄÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¡Ö¶â¤¬Çã¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤¬»ä¤ÎÄ¹Ç¯¤Î»ýÏÀ¤À¡£ÎäÀï½ª·ë¸å¡¢2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¶âÁê¾ì¤ÏÄ¹´ü¤ÎÄãÌÂ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ê¤Éµì¶¦»º·÷¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÇÛÅö¡×¤ÇÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹¤¬Â³¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦¤ÎÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶â¤Ë¥Þ¥Í¡¼¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¡£°ÊÁ°¾Ò²ð¤·¤¿»ä¤ÎÏÀ¹Í¡Ö2005Ç¯¤¬¿ÍÎà¤Î¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿Àâ¡×¤ÎËµ¾Ú¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¶â¤Ø¤Î¥Þ¥Í¡¼²óµ¢¤À¡£¿·¶½¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤¬³°²ß½àÈ÷¤È¤·¤Æ¥É¥ëÎ¥¤ì¤ò¿Ê¤á¡¢¶â¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ëÎ®¤ì¤â¤·¤Ð¤é¤¯»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡»ä¤ÏËÜÍè¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¶â¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÊÝ¸±¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î¶â¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯°Ê¹ß¤â¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÊÝ¸±¤ò¼êÊü¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë