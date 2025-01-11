Ë¡À¯Âç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½ý³²»ö·ï¡¡Âç³ØÀ¸¤Î22ºÐ¤Î½÷¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÌµ»ë¤µ¤ì¡¢ÝµÊ°¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤¤Î¤¦¡¢Ë¡À¯Âç³ØÂ¿Ëà¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç½÷¤¬¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò¿¶¤ê²ó¤·ÃË½÷8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Î22ºÐ¤Î½÷¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏË¡À¯Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦´Ú¹ñÀÒ¤Î¥æ¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å4»þÁ°¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤ÎË¡À¯ÂçÂ¿Ëà¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¶µ¼¼¤Ç20Âå¤ÎÃËÀ¤Î¸åÆ¬Éô¤Ê¤É¤ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤ê¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â10Âå¤ä20Âå¤ÎÃË½÷7¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¶µ¼¼¤Ë¤¤¤¿³ØÀ¸
¡ÖÃ¯¤«¤¬Î©¤Ã¤¿µ¤ÇÛ¤Çµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ìÈÖ¸å¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¿À¸ÅÌ¤ò²¥¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¸ÅÌ¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢ ¶µ¼¼¼«ÂÎ¤¬º®Íð¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤¿¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÌµ»ë¤µ¤ì¡¢ÝµÊ°¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£