µð¿Í¡¦ÀõÌî¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ø3¤Ä¤ÎÀÀ¤¤¡ÖºÇÄã110°ÂÂÇ¡×¡Ö¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¡×¡Ö1·³¤Ç´°Áö¡×
¡¡¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê20¡Ë¤¬10Æü¡¢¡Ö110ÈÖ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÃÏ¸µ¤Î¹áÀî¸©Æâ¤Ç°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È2012Ç¯°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹º£µ¨¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÂç»ö¤Ê°ìÇ¯¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖºÇÄã110°ÂÂÇ¡×¡¢¡Ö¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¡×¡¢¡Ö1·³¤Ç´°Áö¡×¤È3¤Ä¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡Àã¤â¤Á¤é¤Ä¤¯Ãæ¡¢¹áÀî¸©¶×Ê¿Ä®Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¸µÌ±¤ÏÌó400¿Í¡£´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿ÀõÌî¤Ï¡¢¼«Á³¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤¬¤³¤â¤ë¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦·Ù»¡»Ñ¤Ç¤â¡¢¾¡Éé¤Î3Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¡Ö°ìÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀïÎÏ¡Ê¤¬ÌÜÉ¸¡Ë¡£µîÇ¯¤Ï1¥«·î¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç1·³¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢3¤Ä¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¡Ê1¡ËºÇÄã110°ÂÂÇ¡¡ºòµ¨¤Ï½ªÈ×¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ê¤É40»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢·è¤·¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤Ø¡¢1·î10Æü¤Î¡Ö110ÈÖ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ßº£µ¨°ÂÂÇ¿ô¤Ï¡ÖºÇÄã110°ÂÂÇ¡×¤ÈÀßÄê¤·¤¿¡£ºòµ¨¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç110°ÂÂÇ°Ê¾å¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÈÀî¡Ê154¡Ë¡¢²¬ËÜ¡Ê150¡Ë¡¢´Ý¡Ê146¡Ë¤À¤±¡£ÆþÃÄ¤«¤é2Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»45°ÂÂÇ¤ÎÃË¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹â¤¤ÌÜÉ¸¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬ËÜµ¤¤À¡£¡Ö120¡¢130¤ÈÂÇ¤Æ¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤â¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ê2¡Ë¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¡¡¶þ¿«¤ÎÆü¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯9·î21Æü¤Î¹ÅçÀï¤Î8²ó±¦Íã¼éÈ÷¡£2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢¤Ê¤ª2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¾®±à¤ÎÊü¤Ã¤¿±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ò¸å°ï¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¤³¤Î²ó¤Ë°ìµó4¼ºÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¡£1·³¤Ç½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤Î¹×¸¥¤âÉ¬Í×¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬°Â¿´¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£
¡¡¡Ê3¡Ë1·³¤Ç´°Áö¡¡¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤â²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³°Ìî¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¤¬¡¢Éé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë³Í¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤ë¡×¤È½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç1·³¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ç20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯Ëö¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤é¤È¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¸©Ì±¤¬¡ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¡£µ¤²¹4ÅÙ¤Ç¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç²¸¤òÊÖ¤¹¡£¡ÊÂ¼°æ¡¡¼ù¡Ë
¡¡¢ã¹áÀî¸©·ÙËÜÉô¤Ç¤Ï¡Ö°ìÆüÄÌ¿®»ØÎáÄ¹¡×¢äÀõÌî¤Ï¹áÀî¸©·ÙËÜÉô¤Ç¡Ö°ìÆüÄÌ¿®»ØÎáÄ¹¡×¡¢¶×Ê¿½ð¤Ç¤Ï¡Ö°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¡×¤òÌ³¤á¤¿¡£¸©·Ù¤ÎÌµÀþ¤ò»È¤Ã¤Æ¸©Æâ³Æ½ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö110ÈÖ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯¸©Ì±¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹Êó·¼È¯³èÆ°¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ØÎá¡£Æ±¸©¶×Ê¿Ä®Æâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¸Î¶¿¤ÎÊý¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»ö·ï»ö¸Î¤¬¸º¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£