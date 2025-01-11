³ÚÅ·¥É¥é1½¡»³¤ËÄ»Ã«»á¤«¤é¡È¥¤¥±¥á¥ó¤Î¶µ¤¨¡É´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë´Å¤¤æ«¤Ë¤´ÍÑ¿´¡Ö¹Í¤¨¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡þNPB¿·¿ÍÁª¼ê¸¦½¤²ñ
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Î¿·¿Í¸¦½¤²ñ¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢12µåÃÄ¤Î¿·¿Í121Áª¼ê¤È¿³È½°÷2¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö20Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¡Ê21¡áÌÀÂç¡Ë¤¬¡¢ºå¿À¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢OB¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿Ä»Ã«·É»á¡Ê43¡Ë¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¡£´Å¤¤æ«¡Ê¤ï¤Ê¡Ë¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿·¿Í¸¦½¤²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¸å¤Î¹ÖµÁÆâÍÆ¤Ï¡ÖÀèÇÚ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Î¸åÇÚ¤Ø¡×¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Ç¹ÖµÁ¤ò½ª¤¨¤¿Ä»Ã«»á¤¬¡¢Æ±¤¸Í··â¼ê¤È¤·¤Æº£¸å¤Îµå³¦¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯½¡»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´é¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤Ç¤¤ë¡£¡Êµå³¦¤ò¡ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡Ê¥×¥íÌîµåOB¤Î¡Ë»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤ë¡×
¡¡5µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿½¡»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä»Ã«»á¤ÏÆ±¤¸±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Ç³èÌö¤·¤¿Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¿ì¤ï¤»¡¢43ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¤¬¡ÖÁ´Á³¡¢¸þ¤³¤¦¡Ê½¡»³¡Ë¤ÎÊý¤¬¥¤¥±¥á¥ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë°ì¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶â¸À¤â¼ø¤±¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï·ÝÇ½¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½¡»³¤âÄ»Ã«»á¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡Ö¥×¥ì¡¼°Ê³°¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¥×¥í¤È¤·¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£21Ç¯Á°¤Î04Ç¯¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯ÂçÂ´¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤¬Ä»Ã«»á¡£ºå¿À¤È¤¤¤¦¿Íµ¤µåÃÄ¤Î½Å°µ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Çµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£13Ç¯WBC¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç40ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿°ÂÂÇ¤Ï2099¡£½¡»³¤Ï¹ÖµÁ¤Ç¡ÖÄ¹¡¢Ãæ¡¢Ã»´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤í¡×¤È¤¤¤¦Ä»Ã«»á¤Î¸ÀÍÕ¤â¶»¤Ë¹ï¤ß¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤¤¤·¡¢¡ÊÃæ´üÅª¤Ë¤Ï¡Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¡£¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ï³«Ëë¡Ê¥¹¥¿¥á¥ó¡Ë¡×¤ÈÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Ä»Ã«»á¤ÏÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤Í··â¤ÇºÇÄ¹¤Î667»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤òµÏ¿¡£17Ç¯¤Ë¤Ï´éÌÌ»àµå¤ÇÉ¡¤ò¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹õ¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥¬¡¼¥É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¡£½¡»³¤â¡Ö¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤¬¥·¥ç¡¼¥È¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂÇ¤ÄÊý¤Ç¤âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬¥×¥í¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤½¤³¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËËÜµò¤ÎÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤Ï¡¢´Å¤¤æ«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÄ»Ã«¥í¡¼¥É¡×¤òÊâ¤à¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë
¡¡¢ãÌÀÂçÀèÇÚ¡¦À±Ìî»á¤Î¥ì¥ê¡¼¥ÕÁ°¤ÇµÇ°»£±Æ¢ä½¡»³¤é¿·¿Í¸¦½¤²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Á´Áª¼ê¤Ï¡ÖÀÇ¤Î°ÕµÁ¤ÈÌò³ä¡×¡¢¡ÖË½ÎÏÃÄ¤Î¼ÂÂÖ¤È¼ê¸ý¡×¤Ê¤É¤Î7¤Ä¤Î¹ÖµÁ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ÏÌó40Ê¬¤«¤±¤ÆÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤ò¸«³Ø¡£ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµåÃÄ¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë°ÎÂç¤ÊÀè¿Í¤ÎÅÂÆ²¥ì¥ê¡¼¥Õ¤ÎÁ°¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Ìîµå¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤ó¤À¡£½¡»³¤ÏÊì¹»¤ÎÌÀÂç¤Î¸µ´ÆÆÄ¤ÎÅç²¬µÈÏº»á¡¢¤µ¤é¤ËÌÀÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç³ÚÅ·¤Î¸µ´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ëÀ±ÌîÀç°ì»á¤Î¥ì¥ê¡¼¥Õ¤ÎÁ°¤ÇµÇ°»£±Æ¤·¡Ö¤¢¤½¤³¤ËÌ¾Á°¤¬ºÜ¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡þ½¡»³¡¡ÎÝ¡Ê¤à¤Í¤ä¤Þ¡¦¤ë¤¤¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë2·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©»°¼¡»Ô½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£»°ÎÉºä¾®1Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢»°ÎÉºäÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°¤Î¹âÍÛ¥¹¥«¥¤¥Ð¥ó¥º¤Ë½êÂ°¡£¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¡¢2Ç¯½Õ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÌÀÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÄÌ»»88»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.344¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢60ÂÇÅÀ¡£118°ÂÂÇ¤Ï¥ê¡¼¥°ÎòÂå7°Ì¡£³ÚÅ·¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ1¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢79¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢¦Ä»Ã«·É»á¤Î¥×¥í1Ç¯ÌÜ¡¡03Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¼«Í³³ÍÆÀÏÈ¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£04Ç¯4·î2Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î³«ËëÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È8²ó¤Ëº¸Á°ÂÇ¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆ£ËÜ¤ËÀµÍ··â¼ê¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï101»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.251¡¢17ÂÇÅÀ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£11·î¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ÏÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£