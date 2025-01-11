Âç³Ø»þÂå¤Ë£³ÅÙ¤ÎÅðÎÝ²¦¡¡µð¿Í¥É¥é£²¡¦±ºÅÄ½ÓÊå¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÄÌ»»£±£°£¶£µÅðÎÝ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡á¶å»ºÂç¡á¤¬£±£°Æü¡¢ÅðÎÝ²¦³ÍÆÀ¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡££Î£Ð£Â¿·¿ÍÁª¼ê¸¦½¤²ñ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¸áÁ°Ãæ¤ËÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤òË¬Ìä¡£¸µºåµÞ¤ÎÊ¡ËÜË»á¡á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡á¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î±ÇÁü¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡£¼«Ê¬¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÅðÎÝ²¦¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï£µ£°¥á¡¼¥È¥ë£µÉÃ£¸¤Î½ÓÂ¤Ç¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÊ¡²¬Ï»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç£³ÅÙÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡££±£³ÅÙ¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ê¤É¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ÎÄÌ»»£±£°£¶£µÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿Ê¡ËÜ»á¤ÎÂ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀÚ¤êÊý¤ä¡¢½éÂ®¤È½ªÂ®¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾¯¤·¤Ç¤âÌÜÉ¸¤ÎÂ¸ºß¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ù¤¯¡¢¥×¥í¤ÇËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨¡¢Ã»´üÌÜÉ¸¤ò¡Ö½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç£±·³Æ±¹Ô¡×¡¢Ãæ´ü¤ò¡Öµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¡×¡¢Ä¹´ü¤ò¡ÖÆüËÜÂåÉ½¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ÅðÎÝ²¦¡×¤ÈÀßÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇÄã¤Ç¤â£±£µÇ¯°Ê¾å³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¼«Ëý¤ÎÂ¤ò£±Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯È¯´ø¤·Â³¤±¤ë¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë