ºå¿À2·³Éü¹ï¥æ¥Ë¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¡×¤¬á´¤ë¡¡µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯&ËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¡¸ø¼°Àï¤Ç¿ô»î¹çÃåÍÑ
¡¡1954Ç¯¤«¤é56Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¡¢ºå¿À¤¬2·³Ì¾¾Î¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¡×¤¬º£µ¨¡¢69Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÈÉü³è¡É¤¹¤ë¤³¤È¤¬10Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ë¹»Ò¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¡ÖJ¡×¡¢¶»¤ÎÊ¸»ú¤ò¡ÖJaguars¡×¤È¤·¤¿Éü¹ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¿ô»î¹ç¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤È¥Ó¥¸¥¿¡¼°Ê³°¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò2·³¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÎÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Ø¤Î°ÜÅ¾¸µÇ¯¡¢¸×ÅÞ¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö´ë²è¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤È¥Õ¥¡¡¼¥àËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤¬½Å¤Ê¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢Îò»Ë¤Ë¾Ã¤¨¤¿ºå¿À¤Î2·³¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¡×¤¬¡¢69Ç¯¤Ö¤ê¤Ëá´¡Ê¤è¤ß¤¬¤¨¡Ë¤ë¡£¶»¤Ë¡ÖJaguars¡×¡¢Ë¹»Ò¤Ë¡ÖJ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¡¢º£µ¨¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ç¿ô»î¹çÃåÍÑ¤·¤ÆÀï¤¦¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ÎÇÛ¿§¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢²«¿§¡¢ÀÖ¡¢²«¿§¤ÎÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬á´¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¡¼¥à¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼°Ê³°¤Î¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò2·³¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¡¢¤½¤·¤ÆÀè¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢Âº·É¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢90¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢°ìÈÖ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¤Ï¡¢54¡Á56Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤À¤±Â¸ºß¤·¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î2·³¡£Åö»þ¡¢¥»¤Î6µåÃÄ¤Ï1·³¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç2·³¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£ºå¿À¤Ï¡¢¸×¤ÎÄïÊ¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Í¥³²Ê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àµ³Î¤ÊÍ³Íè¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µåÃÄ¤Î2·³¤Ï¡¢2¥ê¡¼¥°À©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿50Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£¥Õ¥¡¡¼¥àóÕÌÀ¡Ê¤ì¤¤¤á¤¤¡Ë´ü¤Ë¼Âºß¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¡×¤ÎºÆ¸½¤Ï¡¢°éÀ®¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Ë¿·Àß¤¹¤ë¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ø3·î¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë·úÀß¤·¤¿»î¹ç²ñ¾ì¡ÖÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¡×¤Ï¡¢3500¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¡£µåÃÄ¤òµó¤²¤¿¤³¤ÎÂç»ö¶È¤òµ¡¤Ë¡¢2·³¸ø¼°Àï¤òÍÎÁ²½¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µåÃÄ½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2·³¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¡×¤ÎÉü¹ï¤Ï¸×ÅÞ¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï³Î¼Â¡£Ê£¿ô¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¥º´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ£Àî´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Î1·³Àï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æôºê¤Î2·³Àï¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
¡¡¢¦ºå¿À¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¡¡1954¡Á56Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ºå¿À2·³¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¾¾Î¡£54Ç¯¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¿·ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¡×ÀßÎ©¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Âçºå¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹2·³¤Ï¸½ºß¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÊìÂÎ¡Ö´ØÀ¾¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤«¤é°ÜÀÒ¡£¡Öºå¿À¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢¿À¸Í»ÔÌ±µå¾ì¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤¿¡£¿·ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï54Ç¯¸å´ü¤ÇÍ¥¾¡¡£Ç¯ÅÙÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÁ°´üÍ¥¾¡¤Îµð¿Í2·³¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò2¾¡1ÇÔ¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¤ÏÍâ55Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ»²²Ã¡£Æ±Ç¯¸Â¤ê¤Ç¤Î¿·ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¾ÃÌÇ¤ò·Ð¤Æ¡¢57Ç¯¤«¤éÌ¾¾Î¤òºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£