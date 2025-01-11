¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¿Í¤ò¥µ¥é¡¼¤ÎÂåÌò¤Ë»ØÌ¾¡×Âç¥¨¡¼¥¹¤¬ÂàÃÄ¤Ë¸þ¤«¤¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¸å³ø¤ÎËÜÌ¿¤ÏÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ª¡Ö¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏËÜµ¤ÅÙ¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØQue¡Ù¤Ï£±·î£¹Æü¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤òÇË¤ë¤¿¤á¡¢¾®ÀÚ¼êÄ¢¤ò½àÈ÷¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥¯¥Ü¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡Ö¸½ºß¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ò´Æ»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØFichajes.net¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò¥µ¥é¡¼¤ÎÂåÌò¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¿ÍÁª¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥¯¥Ü¤ÎÆÃÀ¤¬¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢23ºÐ¤Î¥¯¥Ü¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤È2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï5000Ëü¥æ¡¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÀÌó±äÄ¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤È¤Ê¤ëÂç¥¨¡¼¥¹¡¢¥µ¥é¡¼¤Î¸å³ø¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏËÜµ¤ÅÙ¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØQue¡Ù¤Ï£±·î£¹Æü¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤òÇË¤ë¤¿¤á¡¢¾®ÀÚ¼êÄ¢¤ò½àÈ÷¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥¯¥Ü¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡Ö¸½ºß¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ò´Æ»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØFichajes.net¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò¥µ¥é¡¼¤ÎÂåÌò¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡×
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÀÌó±äÄ¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤È¤Ê¤ëÂç¥¨¡¼¥¹¡¢¥µ¥é¡¼¤Î¸å³ø¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô