新フラッグシップスマホ「nubia Z70 Ultra」が登場!

ZTE傘下のNubia Technologyは26日、同社が展開する「nubia」ブランドにおいて新たにQualcomm製ハイエンド向けチップセット(SoC)「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」(以下、Snapdragon 8 Elite)を搭載したフラッグシップスマートフォン(スマホ)「nubia Z70 Ultra(型番:NX733J)」を発表しています。グローバル市場にて順次販売され、アメリカや欧州、香港などでは2024年12月5日(木)より順次発売され、2024年11月26日(火)より順次予約受付が実施されるとのこと。

5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz; CDMA: BC0

販売されるモデルは内蔵メモリー(RAM)や内蔵ストレージによって複数あり、アメリカにおける価格は12GB RAM+256GBストレージが729ドル(約115,000円)、16GB RAM+512GBストレージが829ドル(約131,000円)、24GB RAM+1TBストレージが949ドル(約150,000円)となっており、本体色はBlackおよびYellowのほか、限定カラーのStarry Nightがラインナップされ、Starry Nightは16GB RAM+512GBストレージのみで価格が849ドル(約134,000円)となるということです。その他、発表当初は日本における販売については明らかにされていませんでしたが、その後、Nubia Technologyの日本正規代理店あるFastlane Japanの公式X(旧:Twitter)アカウント( @fstln_jp )にて日本での発売が決定したことが案内され、日本向け公式Webサイトにて詳細情報を後日公開するとして発売日などの情報がいち早く通知されるメールアドレス登録が行われています。なお、日本向け製品についてはこれまで通りに日本における認証(いわゆる「技適」など)を取得して販売される見込みです。nubia Z70 Ultraはnubiaブランドにおける最新フラッグシップスマホで、Snapdragon 8 Eliteを搭載してより高性能になったほか、物理的なF値1.59〜4.0という可変絞りを備えた人間の目を模倣した業界初のバイオニックダイナミックレンズによる焦点距離35mmのメインカメラを搭載し、人間の目で見た視野に近い自然な写真が撮れることを特徴としており、撮影体験の表現の幅をさらに広げています。また最先端の第7世代アンダーディスプレイカメラ(UDC)技術に対応したAIGCセルフィーアルゴリズムを搭載した世界初の1.5Kフルスクリーンディスプレイとなっており、画面は切り欠きのないアスペクト比9:20の約6.85インチ1216×2688ドットAMOLED(有機EL)「True Full-Screen Display」(約430ppi)で、パネルはBOEと共同開発し、最大144Hzリフレッシュレートや10bitカラー(10億色表示)、明るさ最大2000nits、色域DCI-P3 100%、HDR10などをサポートしています。またUDC技術は高度なナノメートルレベルの高透明素材と独立ピクセル駆動技術、不可視駆動回路技術を活用してこれまでよりも光透過率を大幅に向上させ、あらゆるシーンでカメラレンズが完璧に目立たなくなっており、フロントカメラは約1600万画素CMOS(1/2.8型、1画素1.12μm)+広角レンズ(F2.5、焦点距離24mm)で、AI Clear Algorithm 7.0と組み合わせることによってプレビューと撮影結果が 30%向上し、より鮮明で安定したビデオ通話と全体的な自撮りの画質を向上させています。生体認証としては顔認証や画面内指紋認証に対応し、さらにUDC技術によって超薄型ベゼルを採用しているため、画面占有率は並外れた95.3%に達し、途切れることのない臨場感溢れる映像体験を実現しており、nubia Zシリーズの特徴である「Cosmic Window」デザインが進化し、nubia Z70 Ultraでは新たに重心デザインが導入され、象徴的な輝く赤い円がプロフェッショナルなイメージング機能を強調しています。またフルメタルフレームによって洗練された外観となっており、マイクロアークカーブエッジを柔らかく快適なグリップを実現し、全体がより軽量でスリムになっています。背面パネルは新しい光学コーティングとエッチングが施されたガラス製で、3次元のブラシストロークと高解像度の星空のマイクロエッチング、レンズのナノテクスチャーを組み合わせた独自のフローティングライトエンボス加工によって色鮮やかで輝きがあり、星のような柔らかな輝きのサンド仕上げで洗練された触感を提供します。サイズは約164.3×77.1×8.6mm、質量は約228gで、IP68およびIP69に準拠した高温・高圧防水や防塵に対応しています。バッテリーは容量が6150mAhで、高度なシリコンカーボンアノード材料を使用しており、最大80Wの急速充電をサポートしています。またRAMはLPDDR5X、ストレージはUFS4.0を採用しており、さらにAIゲーム用チップを搭載しているため、AIスーパー解像度とフレームレートの二重の改善を実現し、驚異的なビジュアルと強化を提供してスムーズでダイナミックなゲームプレイを実現します。背面には以下の構成のリアカメラを搭載し、可変絞りを備えた焦点距離35mm相当のメインカメラはソニー製「IMX 9」シリーズの高解像度かつ大型なセンサーや光学式手ぶれ補正(OIS)、ALDコーティングを施した1G+6Pプロフェッショナル光学レンズ、ブルーガラススピンコートIRフィルターによってすべて精密な光学補正を保証し、可変絞りによってハードウェアでの光学ボケ、より鮮明なドキュメントエッジの詳細、スターモードでの点光源での息を呑むようなスターバースト効果が得られます。・約5000万画素CMOS(1/1.56型、1画素1.0μm、PDAF、4in1)+広角レンズ(F1.59〜4.0、焦点距離35mm、OIS)・約5000万画素CMOS(1/2.88型、1画素0.61μm、PDAF、4in1)+超広角レンズ(F2.0、画角122°、焦点距離13mm、光学0.4倍)・約6400万画素CMOS(1/2.0型、1画素0.7μm、PDAF、4in1)+望遠レンズ(F2.5、焦点距離70mm、光学2倍ズーム、OIS)その他の仕様ではUSB Type-C端子(USB 3.2 Gen 2、OTG、Display Port)およびデュアルステレオスピーカー、加速度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー、環境光センサー、電子コンパス、フリッカーセンサー、Wi-Fi 7に対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(2.4および5、6GHz)の無線LAN、Bluetooth 5.4、NFC Type A/B、マイク×3、位置情報取得(デュアルバンドA-GNSS:GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS、NaviICなど)で、3.5mmイヤホンマイク端子やmicroSDカードなどの外部ストレージスロットは非搭載。携帯電話ネットワークは5G NR方式のNSAおよびSAをサポートし、対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが2つのデュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)に対応しており、OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「Nebula AIOS」をプリインストール。またNebula AIOSはAIの強力な機能と効率性を基に構築され、真にパーソナライズされた満足のいく体験を提供するほか、AI技術をあらゆる細部に統合して便利でインテリジェント、かつ非常に効率的なユーザーエクスペリエンス(UX)を提供するとしています。

記事執筆:memn0ck

