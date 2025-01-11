25Ç¯¤Î¼çÌò¤Ï?ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¡24Ç¯Í¥¾¡ÎÏ»Î¤¬Á´°÷½¸¹ç!¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï3¾ì½ê¤Ö¤ê½Ð¾ì
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï10Æü¡¢ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡Ê12Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î¼èÁÈÊÔÀ®²ñµÄ¤ò³«¤¡¢½éÆü¤È2ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤ò·è¤á¤¿¡£2¾ì½êÏ¢Â³Á´µÙÌÀ¤±¤Î²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê33¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£Îò»ËÅª¤Ê¿·ÆþËëV¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂºÉÙ»Î¡Ê25¡áÆ±¡Ë¤é¡¢24Ç¯¤ÎÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤¬Á´°÷½¸¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶×ºù¡Ê27¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤ÈË¾ºÎ¶¡Ê25¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤Ï¹Ë³Í¤ê¤ò·ü¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤âÉ¬»ê¡£¿·µì¼ÂÎÏÇìÃç¤Î25Ç¯¡¢¼çÌò¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¡©
¡¡¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê°ÊÍè3¾ì½ê¤Ö¤ê¤Ë½éÆü¤Ë²£¹Ë¡¢Âç´Ø¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¿Í²£¹Ë¤È¤·¤Æ20¾ì½êÌÜ¡£ËýÀ²½¤·¤¿Î¾É¨ÄË¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÃæ¤Ç¤ÎºÆµ¯¤ÎÅÚÉ¶¤È¤Ê¤ë¡£½éÆü¤ÎÁê¼ê¤ÏÉÔÀïÇÔ¤ò½ü¤±¤Ð10ÀïÁ´¾¡¤È°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ãÎ´·Ê¡£¹âÅÄÀî¿³È½ÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡Ö²£¹Ë¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÇÅÚÉ¶¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£À¨¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë½é¾ì½ê¤À¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¤Î½Ð¾ì¤ÇºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡ÎÏ»Î4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤ÎÁêÀ±·èÀï¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¶×ºù¤ÈË¾ºÎ¶¤Ï¹Ë³Í¤ê¤ÎÂç»ö¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¡£¶×ºù¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ç»Í¸Ô¤Ê¤É¤Î´ðÁÃÃæ¿´¤ËºÇ½ªÄ´À°¡£½é¤Î¹Ë³Í¤ê¤Ë¤â¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ã¯¤¬Áê¼ê¤È¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤À¤±¡×¤ÈÂÙÁ³¼«¼ã¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤Ç110Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ÆþËëV¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂºÉÙ»Î¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï¥±¥¬¤Ç½½Î¾¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆÆþËë¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç10¾¡¤òµó¤²ºÆ¤Ó¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤ÇÈÖÉÕ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ëÂç¤ÎÎ¤¤âÂç´Ø2¾ì½êÌÜ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï28Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´6¾ì½ê¤Ç»¥»ß¤á¤ÎÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£½é¾ì½ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â´û¤Ë´°Çä¡£¡ÖÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È½ÕÆüÌî»ö¶ÈÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦ÆÊÇµÏÂ²Î¡Ë¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤ÊÂ¿»ÎºÑ¡¹¤Ê¤Ä¤ï¤â¤Î¤¬½¸¤¦Ãæ¡¢Âç¹õÃì¤Î²£¹Ë¤¬ÊÉ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂç´Ø¿Ø¤¬ÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¤òÀë¸À¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ïº£Ç¯¡¢ºâÃÄË¡¿ÍÀßÎ©100¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£¿·Ç¯½é¾Ð¤¤¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤«¡½¡½¡£