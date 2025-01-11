¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡É¸æÁâ»Ê¡É¤ÈÌ¾¾è¤êÁû¤°µÒ¡ª¡©¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ö¡Ä¤ªÁ°¤¿¤Á¡×Â¾¤ÎÃËÀµÒ¤¬¸ý¤ò³«¤¡Ä¢ªÂ¾¿Í¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ëNG¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡
¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ëÃæ¤ÇÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Â¾¿Í¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëNG¹Ô°Ù¤È¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¸Ä¿Í¤Î¾õ¶·¤òÂº½Å¤·¡¢°ìÊýÅª¤ÊÊÐ¸«¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÈò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Íý²ò¤È¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»þÂå¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¼º¶È¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¸Ä¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Îº¹¤òÇ§¤á¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ëÂÖÅÙ¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç»Å»ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¸æÁâ»Ê¤ÈÌ¾¾è¤êÁû¤®¤À¤¹¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë²æËý¤Ç¤¤º¡Ø¤ªÁ°¤¿¤Á¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡Ù¤ÈÈ¿·â¡£
¤¹¤ë¤ÈµÒ¤ÏÉ¡¤Ç¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
¿Í¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ò¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡¢ÇÛÎ¸¤È·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤¬¡¢·òÁ´¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò°é¤Æ¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢Â¾¿Í¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëNG¹Ô°Ù¤È¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¶¶ø¤òÍý²ò¤·¹ç¤¦
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¸Ä¿Í¤Î¾õ¶·¤òÂº½Å¤·¡¢°ìÊýÅª¤ÊÊÐ¸«¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÈò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Íý²ò¤È¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Îº¹¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
»þÂå¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¼º¶È¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¸Ä¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Îº¹¤òÇ§¤á¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ëÂÖÅÙ¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¸æÁâ»Ê¤ÈÌ¾¾è¤êÁû¤°µÒ
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç»Å»ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¸æÁâ»Ê¤ÈÌ¾¾è¤êÁû¤®¤À¤¹¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë²æËý¤Ç¤¤º¡Ø¤ªÁ°¤¿¤Á¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡Ù¤ÈÈ¿·â¡£
¤¹¤ë¤ÈµÒ¤ÏÉ¡¤Ç¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
¿Í¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ò¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡¢ÇÛÎ¸¤È·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤¬¡¢·òÁ´¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò°é¤Æ¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë