¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¡Ö¼Ò°÷¼é¤ë¡×¡¡Ãæµï¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÆ°ÍÉ³È¤¬¤ëÃæ¡ÄÂÐ±þÄÉ¤ï¤ì¤ë¶ÉÆâ¤Ë°ìÀÆ¥á¡¼¥ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬10Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢Æ±¶É¤ÎÁ´¼Ò°÷¤Ë°ìÀÆ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤Ç¤ÏÆ±¶É¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÊóÆ»¤òÈÝÄê¡£¡Ö¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³§¤µ¤ó¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Ò°÷¤ò¼é¤ë²¹¤«¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÍ¼¡¢¡Ö¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤Þ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥á¡¼¥ë¤òÁ´¼Ò°÷¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÖºòÇ¯Íè¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ç¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬½Ð¤Æ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ä¿Í¸¢¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö³§¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï½½Ê¬ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤Ï½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¹â³Û¤Ê¼¨ÃÌ¶â¤Ç²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¡£9Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç½é¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£8ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ï¡¢Èï³²½÷À¤¬»Å»ö¾å¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¿¼¤¤¥Õ¥¸¤Î´´Éô¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾ÜºÙ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡ÖÁÊ¤¨¤ò°®¤êÄÙ¡Ê¤Ä¤Ö¡Ë¤·¤¿¡È¥Õ¥¸¤Î3°¿Í¡É¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤ÇÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹Á¼ÒÄ¹¤Ïº£²ó¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö°ìÏ¢¤Îµ»ö¤Ë¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡×¤È¶¯Ä´¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¿¦Ì³¤ËÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬°¤¯½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤è¤ê²æ¤¬¼Ò¤Ï³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÆþ¤ì¤Æ»ö¼Â³ÎÇ§¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁûÆ°¤òÀººº¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤ó¤ÀÆ±¶É¼Ò°÷¤Ï¡ÖÃæ¿È¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â´Î¿´¤ÊÉôÊ¬¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿´¶¾ð¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤¬ºòÇ¯Ëö¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´Ø·¸³Æ½ê¤Ë¡È¼Õºá¹ÔµÓ¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£Ì±Êü´´Éô¤Ï¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤¬É½Î©¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç³Æ¶É¤Î¸Â¤é¤ì¤¿´´Éô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ã¡Ö¶ÄÅ·¡×½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¡Ö¶â¥¹¥Þ¡×¡õ´§¥é¥¸¥ª¤È¤â¤ËÈÖÁÈº¹¤·ÂØ¤¨¢ä³Æ¶É¤¬10Æü¡¢ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæµï¤Î½Ð±é¤òÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤Î21ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ï½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£TBS¤Ï17Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡×¤ò¡ÖÀ¤³¦¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤òÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤ß¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥ê¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï¡ÖÃæµïÀµ¹¡¡ON¡õON¡¡AIR¡×¤Î11ÆüÊüÁ÷Ê¬¤ò¡ÖÍ³ÚÄ®930¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¡£