¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤éµß±ç¿Ø4Åê¼ê¤È¹ç°Õ¡¡¥Ù¥·¥¢¤À¤±¤¬Ç¯ÊðÄ´Ää¤Ø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïµß±ç¿Ø4Åê¼ê¤¬¡¢Ç¯ÊðÄ´Ää¤ò²óÈò¤·¤¿¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿18¥»¡¼¥Ö¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¢¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¸å24»î¹ç¤Ç4¾¡0ÇÔ6¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.13¤Î¥³¥Ú¥Ã¥¯¡¢48»î¹çÅÐÈÄ¤Îº¸ÏÓ¥Ð¥ó¥À¡¢¸Î¾ã¤Ç7»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥°¥é¥Æ¥í¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·ÀÌó¹ç°Õ¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢ºòµ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿67»î¹çÅÐÈÄ¤Îµß±çº¸ÏÓ¥Ù¥·¥¢¤¬¡¢Ç¯ÊðÄ´Ää¤Ë¿Ê¤à¡£¥Ù¥·¥¢Â¦¤ÏÇ¯Êð235Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯7100Ëü±ß¡Ë¤òÍ×µá¤â¡¢µåÃÄÂ¦¤ÎÄó¼¨¤Ï205Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯2400Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ã¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¢¥é¥¨¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¤é¤â¹ç°Õ¢ä¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ïºòµ¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼ê3´§¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÀèÈ¯º¸ÏÓ¥¹¥¯¥Ð¥ë¤ÈÇ¯Êð1015Ëü¥É¥ë¡ÊÌó16²¯400Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¢¥é¥¨¥¹¤¬1400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó22²¯1200Ëü±ß¡Ë¡¢14¾¡¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¥·¡¼¥¹¤¬1375Ëü¥É¥ë¡ÊÌó21²¯7300Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢13¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.95¡¢201Ã¥»°¿¶¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¥ó¥°¤È¤Ï¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¡È¥É¥ä´é¡É¤ÇÏÓÁÈ¤ß¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¤È1130Ëü¥É¥ë¡ÊÌó17²¯8500Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢Ç¯ÊðÄ´Ää¤ò²óÈò¤·¤¿¡£