À±Ìî¡¢¶âÃ«¡¢ÂçÀ¾¡ÄÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï¤Î3¿Í¤Ï¶ì¤·¤¤½éÆü¡¡
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê2025Ç¯1·î9Æü¡¡ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡¡¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¡á7044¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡º£µ¨¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³Ê»²Àï¤¹¤ë3¿Í¤Ï¶ì¤·¤¤½éÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥È¤¬±¦¤Ë¹Ô¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢5¥Ü¥®¡¼¤ÎÀ±Ìî¤Ï»ÃÄê88°Ì¡£¡Ö¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾´¬¤ÊÖ¤·¤Æ»ÃÄê88°Ì¤Î¶âÃ«¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¾¤Ï2¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç»ÃÄê121°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡ÖÎÉ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£