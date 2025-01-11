¥æー¥í¥É¥ë¡¢Ç¯½é¤Î°ÂÃÍ¤ËÊÂ¤Ö¡¡¥æー¥í¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì²á¤®¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÎÏ¶¯¤¤ÊÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥É¥ëÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£°£²¥ÉÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯½é¤Ë¤Ä¤±¤¿£²£²Ç¯£±£±·î°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê°ìÊýÅª¤Ê¼å¤µ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢¥æー¥í¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£°ÙÂØ¤ÈÃ»´ü¶âÍø¤ÎÆ°ÀÅ¤¬ÐªÎ¥¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥æー¥í¤Î²á¾®É¾²Á¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥æー¥í¤È¥É¥ë¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥ìー¥È¤Îº¹¤¬ºÇ¸å¤Ë¸½ºß¤Î¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£±·î¤Î¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£°£µ¥É¥ëÁ°¸å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬¥æー¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
EUR/USD¡¡1.0232¡¡EUR/JPY¡¡161.51¡¡EUR/GBP¡¡0.8387
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢¥æー¥í¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£°ÙÂØ¤ÈÃ»´ü¶âÍø¤ÎÆ°ÀÅ¤¬ÐªÎ¥¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥æー¥í¤Î²á¾®É¾²Á¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥æー¥í¤È¥É¥ë¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥ìー¥È¤Îº¹¤¬ºÇ¸å¤Ë¸½ºß¤Î¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£±·î¤Î¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£°£µ¥É¥ëÁ°¸å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬¥æー¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
EUR/USD¡¡1.0232¡¡EUR/JPY¡¡161.51¡¡EUR/GBP¡¡0.8387
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ