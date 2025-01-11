¤Ê¤È¤ê¡¢²è½¸¡Ö¶ÀÌÌ¡×¾ÜºÙÈ¯É½
¤Ê¤È¤ê¤¬¡¢3·î12Æü¤Ë²è½¸¡Ö¶ÀÌÌ¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
²è½¸¡Ö¶ÀÌÌ¡×¤Ï¡¢¤Ê¤È¤ê¤Î²»³ÚºîÉÊ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡È¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¡£2023Ç¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø·à¾ì¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤«¤é·×17¶Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢³Æ¶Ê¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼·×11Ì¾¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²è½¸¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²è½¸¡Ö¶ÀÌÌ¡×¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁ´¤Æ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Ú¡¼¥¸¤ËÆ±¤¸¤¯½ñ¤²¼¤í¤·¤ÇÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Ê¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¼ÆÆáÅµ ¼¹É®¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¤Û¤«¡¢¤Ê¤È¤ê¤Ë¤è¤ë¼ê»æ¤ÎÉõÆþ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²è½¸¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²è½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²è½¸¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿Êý¤Î¤ß¤¬¸«¤ì¤ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£²è½¸¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¸«¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¤Ê¤È¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢1·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¼õÃíÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡Ú¤Ê¤È¤ê ¥³¥á¥ó¥È¡Û
Æü¡¹¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶ÀÌÌ¾å¤Î»Ñ¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿§¡¹¤ÊÊÑ²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æº£¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤È¡¢¤É¤ì¤âÈþ¤·¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤É¤ì¤âÃÖ¤Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
·É°¦¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüµÄ¢¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤Ê¤È¤ê ²è½¸¡Ö¶ÀÌÌ¡×
¼õÃíÀ¸»º
²Á³Ê¡§3,850±ß(ÀÇ¹þ)
ÉÊÈÖ¡§SSZS-44130
ËÜÊ¸72¥Ú¡¼¥¸¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡Ü¥Æ¥¥¹¥È¸«³«¤¡¢¼ê»æÉõÆþ¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¹ï°õ
¼õÃí´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î25Æü(¿å)18:00¡Á2025Ç¯01·î13Æü(·î½Ë)23:59
¢§¤Ê¤È¤ê²è½¸¡Ö¶ÀÌÌ¡× ¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://items-store.jp/s/ectp48/item/detail/SSZS-44130
¡ã¤Ê¤È¤ê Zepp Tour 2025¡ä
2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ) Âçºå Zepp Osaka Bayside ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2025Ç¯5·î18Æü(Æü) Ê¡²¬ Zepp Fukuoka ³«¾ì16:00 / ³«±é 17:00
2025Ç¯5·î22Æü(ÌÚ) Åìµþ Zepp DiverCity ³«¾ì18:00 / ³«±é 19:00¡¡¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
2025Ç¯5·î23Æü(¶â) Åìµþ Zepp DiverCity ³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
2025Ç¯6·î1Æü(Æü) ËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Sony Music Solutions
https://sonymusic-lcg.com/contact/
¡ã¤Ê¤È¤ê ONE-MAN LIVE at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2026¡ä
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»¡§DISK GARAGE
Ìä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡¡https://www.diskgarage.com/form/info
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤Ê¤È¤ê YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¤Ê¤È¤ê X
¢¡¤Ê¤È¤ê Instagram