¥³¥¹¥á¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤â¡ª¥¢¡¼¥ë¡ØPataPata»ÅÀÚ¤ê¤¬Æ°¤¯¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù

アールは、仕切りを動かせる新しい収納ボックス『PataPata仕切りが動く収納ボックス』を、1月14日から全国のホームセンター・通販等にて発売します。

アール『PataPata仕切りが動く収納ボックス』

【クローゼットケース用M】

品番 :JJ-001

価格 :本体1,100円(税込)

サイズ:約33cm×13cm×10cm

材質 :本体:ポリプロピレン、芯材:紙

【クローゼットケース用L】

品番 :JJ-002

価格 :本体1,700円(税込)

サイズ:約33.5cm×33.5cm×10cm

材質 :本体:ポリプロピレン、芯材:紙

【カラーボックス用M】

品番 :JJ-003

価格 :本体1,100円(税込)

サイズ:約18.5cm×25cm×10cm

材質 :本体:ポリプロピレン、芯材:紙

【カラーボックス用L】

品番 :JJ-004

価格 :本体1,700円(税込)

サイズ:約37cm×25cm×10cm

材質 :本体:ポリプロピレン、芯材:紙

アールは、仕切りを動かせる新しい収納ボックス『PataPata仕切りが動く収納ボックス』を、1月14日から全国のホームセンター・通販等にて発売。

『PataPata仕切りが動く収納ボックス』は、収納する物に応じて簡単に仕切りを動かせる、まったく新しいタイプの収納ボックスです。

日常生活で頻繁に使う下着や靴下、文房具から薬箱、メイク道具まで、様々なアイテムを一つの収納ボックスにきれいに整理できます。

■【PataPata仕切りが動く収納ボックス】の主な特長

1. パタパタ可変する仕切りで自由な使い方

パタパタと仕切りを一瞬で動かして、サイズの異なるアイテムを効率よく収納可能。

仕切りの組み合わせバリエーションは30通り以上(JJ-004は200通り以上)もあり、用途に応じた仕切り収納を実現します。

2. 収納場所に対応する製品展開

クローゼットケース用(M・L)とカラーボックス用(M・L)の4品番を展開。

収納場所に合わせた製品サイズを選べます。

3. 折りたたみ可能でコンパクト収納

使用しない時は折りたたんで省スペースに収納できるため、使い勝手が抜群です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コスメの収納にも!アール『PataPata仕切りが動く収納ボックス』 appeared first on Dtimes.