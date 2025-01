¸µÁÄ¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ªËÌ³¤Æ»ÊõÅçÎ¹¹Ô¼Ò¡Öµæ¶Ë¤Î»¥ËÚ¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×

北海道宝島旅行社より札幌ラーメンの歴史と味を堪能できるプライベートガイド付き「究極の札幌ラーメン体験ツアー」の販売を開始しました。

北海道宝島旅行社「究極の札幌ラーメン体験ツアー」

外国人旅行者向けの札幌ラーメンを元祖からニュータイプまでのスタイルで楽めるツアーです。

2軒目では「ラーメン札幌一粒庵」が特別なおもてなしを提供します。

■ツアーの見どころ

名所「さっぽろテレビ塔」をスタート地点に、札幌に詳しい英語ガイドと、二条市場内「だるま軒」から札幌駅近く「ラーメン札幌一粒庵」まで2軒の名店を案内します。

1軒目:だるま軒

創業70年以上を誇る札幌ラーメンの元祖。

開店当初から引き継がれる製麺機とレシピで、札幌ラーメンの歴史を築いています。

こちらではあっさり醤油ラーメンを堪能できます。

2軒目:ラーメン札幌一粒庵

すすきの地区、元祖さっぽろラーメン横丁からスタートし、現在は札幌駅近くに店舗を構える創業20年の行列店。

「一期一会」「地産地消」「医食同源」をコンセプトに、使用食材の9割以上の北海道産食材を味わえるのが特徴です。

ツアーでは、看板メニュー「元気のでるみそラーメン(小)」と北海道産ワインまたはビールがセットで登場。

元醸造士兼ソムリエでもあるラーメン店主が、厳選したペアリングをおすすめします。

■札幌ラーメンヒストリーを辿る特別体験

元祖「だるま軒」でスタートし、地元食材から栄養素まで考えつくされた「ラーメン札幌一粒庵」をゴールとした、札幌ラーメンの進化を体感する2時間45分のツアーです。

<ツアー内容(所要時間:2時間45分)>

・9:30 さっぽろテレビ塔下集合

・10:00-10:45 70年以上愛される老舗「だるま軒」(二条市場近く)

・10:45-11:30 JR札幌駅付近へ移動

・11:30-12:15 地産地消がコンセプトの「ラーメン札幌一粒庵」

・12:15 ツアー終了

決行人数 :2名〜5名まで

ツアー代金:10,000円〜17,000円(税込)

■地元食材と地産地消へのこだわり

「だるま軒」と「ラーメン札幌一粒庵」では、身体に優しい食材を使用し、食べ飽きないラーメンを提供。

ラーメン札幌一粒庵の看板商品「元気のでるみそラーメン」には、厳冬を耐え抜いた山菜の王様「行者にんにく」や北海道産の小麦、味噌、豚肉が使用され、北海道の魅力が凝縮されています。

■締めは「ラーメン札幌一粒庵」で特別体験を

JR札幌駅近く、ホクレンビル地下1階にある「ラーメン札幌一粒庵」では、カウンター席へ案内します。

北海道産のビール又はワインで乾杯し、ラーメンを楽しめます。

オーナー自らが北海道や札幌ラーメンの魅力、そして看板メニュー「元気のでるみそラーメン」の開発秘話、栄養素の秘密について解説。

また、醸造士兼ソムリエとして、北海道ビールやワインの特徴も詳しく紹介します。

オリジナルクラフトビール「いちりゅうあんヴァイス」はオチガビワイナリー(北海道余市町)のぶどう「シャルドネ」を使用した、爽やかなのどごしが特徴。

