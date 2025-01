½ÉÇñ·ô¤äÆÃ»ºÉÊ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡ªHOKKAIDO LOVE¡ª¡ÖÅß¤ÎÆ»±û¥¨¥ê¥¢¤òÎ¹¤·¤è¤¦¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

北海道内を楽しく巡る、北海道を旅して楽しむ北海道公式観光アプリ「HOKKAIDO LOVE!」にて冬の道央エリアを旅しようキャンペーンを開催!

冬の道央エリアを旅しようキャンペーン

【キャンペーン期間】

2025年1月9日(木)〜2025年3月3日(月)

北海道内を楽しく巡る、北海道を旅して楽しむ北海道公式観光アプリ「HOKKAIDO LOVE!」を運営。

アプリ内に設定されたチェックインスポットでのチェックインや移動距離に応じてポイントがたまるアプリです。

今回、2025年1月9日(木)より「冬の道央エリアを旅しようキャンペーン」を実施中です。

道央エリアの豪華宿泊券や特産品が抽選で50名様に当たる、素敵なプレゼントも用意しています。

【概要】

●キャンペーン(1) :3倍エリアの対象が道央エリアに!

●キャンペーン(2) :ボーナスチェックインスポットも道央エリアに!

【ボーナスチェックインスポット詳細】

下記10施設は、期間中にチェックインを行うと通常の3倍ポイントがたまります。

・【札幌】サッポロファクトリー

・【札幌】札幌市青少年科学館

・【札幌】北海道大学 クラーク像

・【小樽】小樽運河

・【小樽】小樽国際インフォメーションセンター

・【千歳】新千歳空港

・【苫小牧】海の駅ぷらっとみなと市場

・【洞爺湖】とうや水の駅

・【登別】登別地獄谷

・【真狩】まっかり温泉

●キャンペーン(3) :POINTガチャ景品は道央エリアの宿泊券や特産品!抽選で50名様にプレゼント!

【POINTガチャ景品詳細】

・湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館 ペア宿泊券 1名様

・北海道きたれん 北海道産 いくら醤油漬150g 3名様

・カタログギフト 北海道七つ星ギフト ピリカコース 10名様

・ノースアイランドビール オリジナルグラス(P)付 飲み比べセット 3名様

・ウポポイ限定 ロルバーン ポケット付メモ「マンタリ(前掛け)」 10名様

・キュンちゃんグッズ(キュンちゃんてぬぐい・キュンちゃんマスキングテープ) 23名様

【キャンペーン(3)の応募方法】

(1) HOKKAIDO LOVE!アプリを下記URLよりダウンロード。

https://www.visit-hokkaido.jp/app/

(2) 1000ポイントを集めて「POINTガチャ」に参加。

(3) POINTガチャ抽選で当たりが出たら、応募フォームから欲しい景品を選んで応募完了。

(4) キャンペーン終了後抽選で50名様に景品を発送します。

冬の道央エリアの魅力が盛り沢山のこちらのキャンペーンに参加するには、アプリ「HOKKAIDO LOVE!」をダウンロードして、楽しめます。

