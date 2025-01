¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¢¡¼¥È¡ª¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦Å¸ in À¾ÉðÊ¡°æÅ¹

BACONは、ベーカリーやスイーツのミニチュアアート作品だけを集めた合同写真展&物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 in 西武福井店」(福井県福井市)を2025年2月4日(火)〜2月16日(日)に開催します。

ミニチュアベーカリーの世界展 in 西武福井店

開催日時: 2025年2月4日(火)〜2月16日(日)

◎午前10時〜午後7時30分

◎最終入場は午後7時まで ※最終日は午後5時閉場

会場 : 西武福井店 6階=催事場

福井県福井市中央1丁目8-1

入場料 : 一般 800円、高校生以下 400円、未就学児 無料

出展者 : 77組

主催 : ミニチュアベーカリーの世界展実行委員会

企画 : BACON

BACONは、ベーカリーやスイーツのミニチュアアート作品だけを集めた合同写真展&物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 in 西武福井店」(福井県福井市)を2025年2月4日(火)〜2月16日(日)に開催。

福井県での開催は初となり、過去最大数の出展クリエイター延べ77組が一堂に集結。

■ミニチュアパン&ベーカリーイベントの祭典「ミニチュアベーカリーの世界展」とは?

20万人を動員した「ミニチュア写真の世界展」のなかでも特に人気が高いのがパンやケーキ、パイなど食べ物を中心としたミニチュア作品です。

今にも美味しそうな香りが漂ってくるそんなベーカリー作品だけを集め、まるでミニチュアのベーカリーショップの世界へ飛び込んだかのような雰囲気を楽しめます。

また、館内はすべて撮影OKなので、様々な角度から撮影をして、自分だけの1枚を撮影・SNSに投稿できます。

■SNSで人気のクリエイター77組が集結!過去最大規模のベーカリーイベントが開催!

本展は、SNSで注目を集めるクリエイターたちが一堂に会する特別な展示会です。

過去最大規模となる77組のクリエイターによる作品が出展され、販売も行われます。

注目の作品は、「GuuRe.8(@guure.8)」による迫力満点の新作『ミニチュアドーナツ』。

種類豊富なミニチュアパンをリース状に集めた、遊び心あふれるドーナツ型作品です!さらに、「Red Tabby(@red_tabby33_mini)」はハードパン専門のパン屋さんをイメージした『ポプラベーカリー』を出展。

さらに、「ことなのうそっこ食堂(@kotonanousokkosyokudou)」による『ミニチュアサンドイッチ屋さん』では、パンの質感や焼き目のリアルさ、具材の鮮やかな色合いが魅力となっています。

その他にも、細部までこだわり抜かれたミニチュアアート作品が多数登場します。

物販では、「mokomiu(@mokomiu_8)」によるユニークでキュートな『Loveシチューパン』や、「Tinys(@tinys_miniature)」の穴あきチーズがアクセントの『ベーコントマトのオープンサンド』が販売されます。

さらに、本物のパン生地を使用したリアルなトースト作品が特徴の「Arinco(@arinco_pan)」も注目の新作を販売予定。

香ばしいバターの香りを想像させるその作品は、食べたい衝動に駆られる、見るだけで楽しめるアイテムです。

また、「Sherry&Rose(@sherry_roses8)」や「甘花(@amahana_sweets)」、「coco cherie(@cococherie9)」といった完売必須の人気クリエイターに加え、「yurayurakoubou(@yurayura_koubou)」など、多彩なクリエイターが参加。

この機会でしか出会えない限定グッズが目白押しです。

過去最大規模のベーカリーイベントです。

クリエイターたちが織りなすユニークなミニチュアアートと限定アイテムを楽しめます!

■世界各国のパンをミニチュアで再現したPOP UP EVENTも同時開催!

会場内に併設される特設コーナーでは、フランスパンやイギリスパンなど世界各国のパンを精巧にミニチュアで表現した、まるで本物のパン屋のような特設ブースが登場します!人気クリエイター「EMIPAN(@emipan_pan)」や「patopatton’sbakery(@patopatton__bakery)」が本物のパン材料を使用して制作した作品をはじめ、全8組のクリエイターによるベーカリーアートが初披露されます。

世界のベーカリーシリーズの新作を一堂に集めた、ここでしか体験できない特別な展示と販売をお見逃しなく!

■本物はどっち!?本物とミニチュアを見比べる特別展示開催!

会場内では、リアルさが話題のミニチュアアートと実物のパンを並べて展示する、特別な見比べコーナーを設置します。

人気ミニチュアクリエイター「Tinys(@tinys_miniature)」「sou_miniature(@sou_miniature)」が手がける、驚くほど精巧なミニチュア作品が登場。

どちらが本物のパンで、どちらがミニチュアなのか、見分けがつかないほどのクオリティを体感していただけます。

■ココでしか買うことのできない、ミニチュアベーカリーの限定グッズが登場!!

<まいにちごまふぅ>

・スモアタルト 2,750円

・ホットココア置物 2,200円

<GuuRe.8>

・クマパンスタンド 1,320円

<Mm house>

・キョロ目ちゃんシリーズ 価格未定

・キョロ目ちゃんハンバーガー 価格未定

<mapu>

・生ドーナツ(うさぎ・くま) 価格未定

<Arinco>

・マグネット、キーホルダー、チャーム各 3,000円〜

<Tinys>

・ベーコントマトのオープンサンド 2,700円

<mokomiu>

・Loveシチューパン 価格未定

<コビトゴハン>

・たまごサンド&コーヒー キーホルダー 2,310円

・ミニチュアトーストボールペン 3,520円

・パウンドケーキキーホルダー 2,310円

<sou_miniature>

・プレートセット 価格未定

<chicca>

・いちごタルト 1,760円

<ARANKO LEMON>

・レモンパンダキーホルダー 2,600円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

