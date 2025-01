¡Ö¤È¤ó½Á¤ÎÅ¹¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª¤é¤¢¤á¤ó¡¡²Ö·îÍò¡Ø¤È¤ó½Á¥é¡¼¥á¥ó¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡Ù

「らあめん 花月嵐」は、2025年1月9日(木)より、『とん汁ラーメンたちばな』を国内の花月嵐で期間限定で販売中。

らあめん 花月嵐『とん汁ラーメンたちばな』

・発売日 :2025年1月9日(木)

・商品名称:とん汁ラーメンたちばな

・販売価格:920円(税込価格)

「らあめん 花月嵐」は、2025年1月9日(木)より、『とん汁ラーメンたちばな』を国内の花月嵐で期間限定で販売中です。

■行列ができる豚汁の名店「とん汁の店たちばな」とコラボした一杯が登場。

2025年、「花月嵐」最初の期間限定ラーメンは、創業以来47年間、豚汁の美味しさをひたすら追求し続けてきた「とん汁の店たちばな」が監修した真心のこもった一杯、『とん汁ラーメンたちばな』。

新潟の知る人ぞ知るご当地ラーメンの味とその魅力を全国の花月嵐で存分に楽しめます。

【旨味たっぷり!とん汁スープ!】

魚介だしと炒めた香味野菜にこだわりの赤味噌と白味噌をブレンドした特製味噌を合わせた「とん汁スープ」!

じっくり煮込んだ大量の玉ねぎが生み出す甘みが特徴の、心温まる一杯です。

最後の1滴まで飲み干したくなる、旨味たっぷりのスープです。

【たっぷりすすれる!特製中太麺!】

『とん汁ラーメンたちばな』には、特製の中太麺を使用。

とん汁スープとの相性は抜群で、すすればすするほど旨味が絡み、満足感もひとしお。

【シンプルながら存在感抜群の具材!】

具材は、豚バラ肉、豆腐、長ネギ、玉ねぎ、そして仕上げにふりかけるすりごま。

シンプルだからこそ、とん汁の世界観をしっかりと表現したラインナップです。

すりごまの香ばしい風味がアクセントとなりスープの旨味と絶妙に絡み合います。

どの具材にもスープがしっかり染み込み、思わず箸が止まらなくなる美味しさです。

【スープに溶け込んだ旨味はライスとの相性も抜群!】

特別に用意されてミニライスを合わせれば、満足感もさらにアップします。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「とん汁の店たちばな」とコラボ!らあめん 花月嵐『とん汁ラーメンたちばな』 appeared first on Dtimes.