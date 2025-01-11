¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¸ç¶õ¤â¥Ó¥Ó¤ë¡ªµðÂç¤ÊÅ¨¤ÈÀïÆ®¡¡Âè13ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØDRAGON BALL¡Ù¤Î¿·ºî¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¡Ê¥À¥¤¥Þ¡ËÂè13ÏÃ¤¬10Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸ç¶õ¤â¥Ó¥Ó¤ë¡ªµðÂç¤ÊÅ¨¤ÈÀïÆ®¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè13ÏÃ¤Ï¥´¥Þ¡¼¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤¹°ì¹Ô¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¤È¤¢¤ëÀ±¤Ø¡£¶öÁ³¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤½¤ÎÀ±¤ÏÂçËâ²¦¤µ¤¨¤â¶²¤ì¤Æ¶á´ó¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¸ç¶õ¤¿¤Á¤ÏµðÂç¤Ê¤¿¤Á¤ÈÀïÆ®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÄ»»³ÌÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼¹É®¤·¤¿¡¢´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£¸¶ºî¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Û¤«¡¢À©ºî¤Ë¾ÜºÙ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¾è¤êÊª¤ä¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥â¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀßÄê¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë±¢ËÅ¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ç¶õ¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ø·«¤ê½Ð¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡ØDRAGON BALL¡Ù¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢1984Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÌó10Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦Îß·×2²¯6000ËüÉôÄ¶¤¨¤È¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢Ï¢ºÜ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¡¦¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2013Ç¯¤Ë¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤Î·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤¬Éü³è¤·Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ëÃæ¡¢2015Ç¯¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦Ä»»³ÌÀ¤µ¤ó¸¶°Æ¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼ ¥ëÄ¶¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸ç¶õ¤â¥Ó¥Ó¤ë¡ªµðÂç¤ÊÅ¨¤ÈÀïÆ®¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè13ÏÃ¤Ï¥´¥Þ¡¼¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤¹°ì¹Ô¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¤È¤¢¤ëÀ±¤Ø¡£¶öÁ³¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤½¤ÎÀ±¤ÏÂçËâ²¦¤µ¤¨¤â¶²¤ì¤Æ¶á´ó¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¸ç¶õ¤¿¤Á¤ÏµðÂç¤Ê¤¿¤Á¤ÈÀïÆ®¤·¤¿¡£
¡¡¡ØDRAGON BALL¡Ù¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢1984Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÌó10Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦Îß·×2²¯6000ËüÉôÄ¶¤¨¤È¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢Ï¢ºÜ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¡¦¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2013Ç¯¤Ë¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤Î·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤¬Éü³è¤·Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ëÃæ¡¢2015Ç¯¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦Ä»»³ÌÀ¤µ¤ó¸¶°Æ¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼ ¥ëÄ¶¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£