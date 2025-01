【My Little Bestie】1月11日 発売価格:550円~

ポケモンは、オフィシャルショップ「ポケモンセンター」において、こいぬポケモンとの生活をテーマにしたグッズ「My Little Bestie」を本日1月11日より発売する。価格は550円から。

今回登場するのは、こいぬポケモンたちの「おすわりぬいぐるみ」をはじめ、これからの季節にぴったりの「ブランケット入りクッション」、こいぬポケモンが描かれた裏起毛のスウェットや、音が鳴るおもちゃぬいぐるみのほか、ダイカットふせんやB6リングノート、A4クリアファイルなどの文房具も用意されている。

【商品ラインナップ(一部)】

おすわりぬいぐるみ

ぬいぐるみバッジ

音が鳴るおもちゃぬいぐるみ

マグネットクリップコレクション

ブランケット入りクッション

リール付きパスケース

ぴょっこりマグカップ

フードボウル

キルティングバッグ

キルティングポーチ

カラビナ付きボトル

ハンドタオル/バスタオル

フライングディスク

コーデュロイキャップ/スウェット

ダイカットふせん

【商品詳細】 おすわりぬいぐるみ ガーディ 7,150円(★) おすわりぬいぐるみ ヨーテリー 4,950円(★) おすわりぬいぐるみ イワンコ 6,600円(★) おすわりぬいぐるみ ワンパチ 5,280円(★) おすわりぬいぐるみ パピモッチ 5,280円(★) ぬいぐるみバッジ My Little Bestie ガーディ 990円 ぬいぐるみバッジ My Little Bestie ヨーテリー 990円 ぬいぐるみバッジ My Little Bestie イワンコ 990円 ぬいぐるみバッジ My Little Bestie ワンパチ 990円 ぬいぐるみバッジ My Little Bestie パピモッチ 990円 音が鳴るおもちゃぬいぐるみ My Little Bestie ナゾノクサ 2,200円 音が鳴るおもちゃぬいぐるみ My Little Bestie フワンテ 2,200円 音が鳴るおもちゃぬいぐるみ My Little Bestie マッギョ 2,200円 マグネットクリップコレクション My Little Bestie 880円※全5種。種類は選べない。 ブランケット入りクッション My Little Bestie 4,950円 リール付きパスケース My Little Bestie 2,420円 ぴょっこりマグカップ My Little Bestie ワンパチ 2,860円 フードボウル My Little Bestie 1,540円 キルティングバッグ My Little Bestie 4,840円 キルティングポーチ My Little Bestie 2,200円 カラビナ付きボトル My Little Bestie 2,420円 【選べる】ハンドタオル My Little Bestie おねんね 660円 【選べる】ハンドタオル My Little Bestie おすわり 660円 バスタオル My Little Bestie 3,300円 フライングディスク My Little Bestie 1,980円 スウェット My Little Bestie M 6,600円 スウェット My Little Bestie L 6,600円 コーデュロイキャップ My Little Bestie 3,300円 ダイカットふせん My Little Bestie ガーディ 770円 ダイカットふせん My Little Bestie イワンコ 770円 ダイカットふせん My Little Bestie パピモッチ 770円 B6リングノート My Little Bestie 880円 A4クリアファイル5ポケット My Little Bestie 550円 アソートシール My Little Bestie 660円

※(★)の商品は、Amazon.co.jp「ポケモンストア」では1月11日より予約受付が開始される予定。Amazon.co.jp「ポケモンストア」での販売開始日は、1月18日の予定だが、数には限りがあるため、予約時点で予定数量に達する場合もある。

※生産地の状況により、やむを得ず発売を延期または中止する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.