ÊÆ12·î¸ÛÍÑ25.6Ëü¿ÍÁý¡¢Í½ÁÛ¾å²ó¤ë¡¡¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.1¡ó¤ËÄã²¼
Lucia Mutikani
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£±£°Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬£±£°ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï£²£µËü£¶£°£°£°¿ÍÁý²Ã¤·¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£±£¶Ëü¿ÍÁý¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Ï£´¡¥£±¡ó¤È¡¢Á°·î¤Î£´¡¥£²¡ó¤«¤éÄã²¼¤·¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬º£Ç¯¤ÏÍø²¼¤²¤ò¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
£Æ£Ò£Â¤¬£²£°£²£²¨¡£²£³Ç¯¤ËÂçÉý¤ÊÍø¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¸ÛÍÑ¤ÏÆß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ç¤ËÎò»ËÅª¤ËÄã¤¤²ò¸Û¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î²óÉüÎÏ¤¬ÄÂ¶â¾å¾º¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ò»Ù¤¨¡¢·ÐºÑ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ¤Ï£Æ£Ò£ÂÅö¶É¼Ô¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤À®Ä¹Î¨¤È¤ß¤Ê¤¹£±¡¥£¸¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÎËÌÊÆ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥é¥¤¥¢¥ó»á¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¿·À¯¸¢¤¬´ØÀÇ¤È°ÜÌ±À©¸Â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢£Æ£Ò£Â¤¬¶âÍ»´ËÏÂ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤Û¤Ü½ªÎ»¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
£Â£Í£Ï¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥Ä¤ÎÊÆ¹ñÃ´Åö¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó»á¤â¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î²óÉüÎÏ¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢·øÄ´¤ÊÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Î¿¤Ó¤È°ìÄê¤Î½êÆÀ¤Î¿¤Ó¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÊÆ·ÐºÑ¤ÏÇ¯½é¤«¤é·ø¸Ç¤Ê´ðÈ×¤Ë´ð¤Å¤³ÈÂç¤·¡¢£Æ£Ò£Â¤Ï£±·î¤Î²ñ¹ç¤ÇÍÍ»Ò¸«»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
£±£²·î¤Î¸ÛÍÑÁý²Ã¤Ï°åÎÅ¤Ê¤É¤ÎÈó·Êµ¤½Û´Ä·¿¶È¼ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£ºßÂð°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢²ð¸î¡¦µï½»·¿²ð¸î»ÜÀß¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç£´Ëü£¶£°£°£°¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£
¾®Çä¶È¤Ï£´Ëü£³£°£°£°¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¡££±£±·î¤Ï£²Ëü£¹£°£°£°¿Í¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¯ÉÜÉôÌç¤Ï£³Ëü£³£°£°£°¿ÍÁý¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦ÀÜµÒ¶È¤Ï£´Ëü£³£°£°£°¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À½Â¤¶È¤Ï£±Ëü£³£°£°£°¿Í¸º¡£ÂçÈ¾¤¬È¾Æ³ÂÎ¤äÅÅ»ÒÉôÉÊ´ØÏ¢¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢£±£°¡¢£±£±·îÊ¬¤Î¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï·×£¸£°£°£°¿Í²¼Êý²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£
»þ´ÖÅö¤¿¤êÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ÏÁ°·îÈæ£°¡¥£³¡ó¡¢Á°Ç¯Èæ£³¡¥£¹¡ó¤½¤ì¤¾¤ì¾å¾º¡££±£±·î¤ÏÁ°·îÈæ£°¡¥£´¡ó¡¢Á°Ç¯Èæ£´¡¥£°¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¿¶Ñ½µ´ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï£³£´¡¥£³»þ´Ö¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Î»»½Ð¸µ¤È¤Ê¤ëµ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¤Î²È·×Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò²áµî£µÇ¯´ÖÊ¬¸«Ä¾¤·¤¿¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤À¤Ã¤¿¡££±£²·î¤Ë¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï£±£¶Ëü£´£°£°£°¿Í¸º¤Î£±£·£°Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£²£´Ëü£³£°£°£°¿Í¤¬Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ï«Æ¯»²²ÃÎ¨¤Ï£³¥«·îÏ¢Â³¤Ç£¶£²¡¥£µ¡ó¡£°ìÊý¡¢¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ÎÈæÎ¨¤Ï£¶£°¡ó¤È¡¢£±£±·î¤Î£µ£¹¡¥£¸¡ó¤«¤é¾å¾º¤·¤¿¡£
¼º¶È´ü´Ö¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï£±£°¡¥£´½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡££¹·î°Ê¹ßÄ¹´ü²½·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢£±£±·î¤Ë¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤È¤Ê¤ë£±£°¡¥£µ½µ´Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
£Ã£Í£Å¤Î¥Õ¥§¥É¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï£Æ£Ò£Â¤¬£±·î£²£¸¨¡£²£¹Æü¤Î¼¡²óÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤Ç¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÛÍÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¸å¡¢»Ô¾ì¤Ï£Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²²ó¿ô¤¬£²£°£²£µÇ¯¤Ï£±²ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££¶·î¤Ë¶âÍø¤òºÆÅÙ°ú¤²¼¤²¡¢Íø²¼¤²¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤½¤³¤Ç½ªÎ»¤µ¤»¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯É½Á°¤Ï£Æ£Ò£Â¤¬£µ·î¤Ë¤âÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë£²²óÌÜ¤ÎÍø²¼¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÌó£µ£°¡ó¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÊÆ¶âÍ»³Æ¼Ò¤â¸®ÊÂ¤ßÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤ò½¤Àµ¡£¤È¤ê¤ï¤±¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ê£Â£ï£æ£Á¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÏÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤âÁÛÄê¤·¤¿¡££Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¤ÎÊÆ¹ñÃ´Åö¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥§¥í¡¼¥ê»á¤Ï¡¢£Æ£Ò£Â¤¬¡Ö£³·î¤Þ¤Ç¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë°¤¤¸ÛÍÑÅý·×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£