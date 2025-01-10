J¥ê¡¼¥°¹Ô¤¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç(33)¤Ë¥Ñ¥¦¥á¥¤¥é¥¹°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØESPN Brasil¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯1·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¾ï¡¹¥Ù¥Æ¥é¥óMF¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¹µ¤¨¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÍèµ¨°Ê¹ß¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¤Ïº£Åß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤äÀèÆü¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¤Î´ØÏ¢¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥Ñ¥¦¥á¥¤¥é¥¹¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
FIFA¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥Ñ¥¦¥á¥¤¥é¥¹¤Ï¡¢ÃæÈ×Êä¶¯¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î»ÊÎáÅã¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ±Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Î¹Í¤¨¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²¾¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥Ñ¥¦¥á¥¤¥é¥¹¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Î2¥¯¥é¥Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯1·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¾ï¡¹¥Ù¥Æ¥é¥óMF¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¹µ¤¨¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÍèµ¨°Ê¹ß¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥Ñ¥¦¥á¥¤¥é¥¹¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
FIFA¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥Ñ¥¦¥á¥¤¥é¥¹¤Ï¡¢ÃæÈ×Êä¶¯¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î»ÊÎáÅã¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ±Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Î¹Í¤¨¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²¾¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥Ñ¥¦¥á¥¤¥é¥¹¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Î2¥¯¥é¥Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£